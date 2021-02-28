https://ria.ru/20210228/lavrov-1599301314.html

В СЕ поздравили Лаврова с 25-летием присоединения России к организации

В СЕ поздравили Лаврова с 25-летием присоединения России к организации

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову, в котором поздравила с 25-летием вступления Москвы в Совет и... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T12:22

2021-02-28T12:22

2021-02-28T12:22

россия

мария пейчинович-бурич

европейский суд

сергей лавров

совет европы

европа

парламентская ассамблея совета европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598019088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9691484883dda352783390ffbd9ad0d.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову, в котором поздравила с 25-летием вступления Москвы в Совет и напомнила, в том числе, об обязательном исполнении решений Страсбургского суда.Письмо генсекаВ поступившем в распоряжение РИА Новости письме генсека отмечается, что ей "очень приятно поздравить Российскую Федерацию с 25-летием ее членства в Совете Европы".Пейчинович-Бурич напомнила, что "за это время Россия ратифицировала около 70 конвенций и протоколов"."К ним относятся Европейская конвенция по правам человека и Европейская социальная хартия, которые сегодня являются основой прав человека в Европе", - говорится в письме.Она напомнила и о других документах, которые "охватывают такие насущные вопросы, как предотвращение пыток и бесчеловечного обращения, защиту национальных меньшинств, пресечение терроризма и предотвращение сексуального насилия над детьми"."Поскольку Российская Федерация присоединилась к ним, права граждан России защищены лучше, чем когда-либо прежде", - указывается письме генсека.Она заметила, что "как и все другие европейские граждане, они (россияне) также имеют право на подачу апелляции в Европейский суд по правам человека в Страсбурге"."Его толкование Европейской конвенции и вытекающая из этого прецедентная практика играют жизненно важную роль в повышении стандартов прав человека на нашем континенте. Его решения должны выполняться и исполняться национальными властями в полном объеме и быстро", - отмечается в письме Пейчинович-Бурич.Она указала, что позитивные изменения, вызванные исполнением судебных решений в России, включают улучшение условий содержания в тюрьмах, прекращение автоматической депортации ВИЧ-позитивных иностранных граждан, защиту прав собственности и новые правовые гарантии для военнослужащих. Генсек не уточнила, о каких конкретно случаях идёт речь.Она заметила, что государства Совета Европы "не только несут ответственность за соблюдение европейских стандартов: им также поручено их устанавливать"."В рамках нашей общеевропейской семьи Российская Федерация играет жизненно важную роль в качестве одной из 47 стран, работающих вместе для решения насущных проблем, с которыми сталкиваются права человека, демократия и верховенство закона в рамках нашего общего правового пространства",- отметила онаПо ее словам, "в нашем Комитете министров и Парламентской ассамблее российские власти, парламентарии имеют возможность сделать это и помочь Европе следовать позитивным курсом в интересах более 830 миллионов человек".Она напомнила, что Совет Европы был основан в 1949 году. "С тех пор он стремится обеспечить мир на основе большего единства. Присоединение Российской Федерации 25 лет назад было долгожданным шагом в этом поиске",- указала она.Россия и Совет Европы: позитивРоссия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Через два года 30 марта Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.С момента вступления в Совет Европы в России, среди прочего, был введён мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных.Российские представители работают во всех органах Совета: КМСЕ (комитет министров совета Европы), ЕСПЧ, ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей и других.Россия – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы. На сегодняшний день отношения России и Совета развиваются в целом позитивно.Россия и Совет Европы: негативЧаще всего проблемы в отношениях со Страсбургом возникают из-за позиции его парламентской ассамблеи. Так, до 2019 года отношения Москвы и Страсбурга находились в кризисе из-за ситуации, сложившейся в ПАСЕ. Делегацию России в ассамблее в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.Также Россия подвергается критике за неисполнение ряда решений Страсбургского суда.

https://ria.ru/20210228/diskriminatsiya-1599296198.html

https://ria.ru/20210218/evropa-1598044952.html

https://ria.ru/20201126/sotrudnichestvo-1586449306.html

https://ria.ru/20201019/evropa-1580485115.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария пейчинович-бурич, европейский суд, сергей лавров, совет европы, европа, парламентская ассамблея совета европы