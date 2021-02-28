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"Том Круз" рассказал о встрече с Горбачевым и показал фокусы
"Том Круз" рассказал о встрече с Горбачевым и показал фокусы
В TikTok набирает популярность аккаунт, автор которого публикует видео с фальшивым голливудским актером Томом Крузом, используя для монтажа технологию deepfake. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T17:27
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tiktok
том круз
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технологии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В TikTok набирает популярность аккаунт, автор которого публикует видео с фальшивым голливудским актером Томом Крузом, используя для монтажа технологию deepfake.На роликах мужчина изображает мимику и движение Круза, а затем накладывает его лицо на свое с помощью нейросети. "Фейковый Круз" уже опубликовал три видео, на которых он играет в гольф, показывает фокус с монеткой и рассказывает про встречу с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.Менее чем за неделю на аккаунт подписались свыше 300 тысяч человек, а ролики в сумме набрали более десяти миллионов просмотров. Большинство пользователей восхитились качеством подделки, а некоторые даже не поняли, что аккаунт принадлежит не самому 58-летнему актеру.
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tiktok, том круз, михаил горбачев, ссср, технологии

"Том Круз" рассказал о встрече с Горбачевым и показал фокусы

17:27 28.02.2021 (обновлено: 17:34 28.02.2021)
 
© deeptomcruiseСкриншот видео из TikTok-аккаунта deeptomcruise
Скриншот видео из TikTok-аккаунта deeptomcruise - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© deeptomcruise
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МОСКВА, 28 февРИА Новости. В TikTok набирает популярность аккаунт, автор которого публикует видео с фальшивым голливудским актером Томом Крузом, используя для монтажа технологию deepfake.
На роликах мужчина изображает мимику и движение Круза, а затем накладывает его лицо на свое с помощью нейросети.
 
"Фейковый Круз" уже опубликовал три видео, на которых он играет в гольф, показывает фокус с монеткой и рассказывает про встречу с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Менее чем за неделю на аккаунт подписались свыше 300 тысяч человек, а ролики в сумме набрали более десяти миллионов просмотров. Большинство пользователей восхитились качеством подделки, а некоторые даже не поняли, что аккаунт принадлежит не самому 58-летнему актеру.
 
 
TikTokТом КрузМихаил ГорбачевСССРТехнологии
 
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