https://ria.ru/20210228/kruz-1599329973.html

"Том Круз" рассказал о встрече с Горбачевым и показал фокусы

"Том Круз" рассказал о встрече с Горбачевым и показал фокусы

В TikTok набирает популярность аккаунт, автор которого публикует видео с фальшивым голливудским актером Томом Крузом, используя для монтажа технологию deepfake. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T17:27

2021-02-28T17:27

2021-02-28T17:34

tiktok

том круз

михаил горбачев

ссср

технологии

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В TikTok набирает популярность аккаунт, автор которого публикует видео с фальшивым голливудским актером Томом Крузом, используя для монтажа технологию deepfake.На роликах мужчина изображает мимику и движение Круза, а затем накладывает его лицо на свое с помощью нейросети. "Фейковый Круз" уже опубликовал три видео, на которых он играет в гольф, показывает фокус с монеткой и рассказывает про встречу с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.Менее чем за неделю на аккаунт подписались свыше 300 тысяч человек, а ролики в сумме набрали более десяти миллионов просмотров. Большинство пользователей восхитились качеством подделки, а некоторые даже не поняли, что аккаунт принадлежит не самому 58-летнему актеру.

ссср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, том круз, михаил горбачев, ссср, технологии