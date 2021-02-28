Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника, заявил Рогозин
© Фото : РоскосмосСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и новым космическим аппаратом "Арктика-М"
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" при запуске метеорологического спутника "Арктика-М" с космодрома Байконур в воскресенье справилась с предельно сильным ветром, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником был осуществлен в 9.55 мск с 31-й площадки Байконура. В 10.04 мск разгонный блок "Фрегат" с аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Сейчас "Фрегат" выводит спутник на целевую орбиту за счет трех включений маршевого двигателя.
Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до 2 км был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного "Союза-2" это было на самом пределе допуска по метеоусловиям. Но ракета и ее система управления блестяще справились. pic.twitter.com/tNwh2zcpUm— РОГОЗИН (@Rogozin) February 28, 2021
"Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до (высоты) два километра был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного "Союза-2" это было на самом пределе допуска по метеоусловиям. Но ракета и ее система управления блестяще справились", - сообщил Рогозин на своей странице в Twitter.
Спутник "Арктика-М" с расчетным сроком службы в семь лет создан в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (предприятие "Роскосмоса"). Он предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что позволит ему решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.