https://ria.ru/20210228/kosmos-1599298974.html

Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника, заявил Рогозин

Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника, заявил Рогозин

Ракета-носитель "Союз-2.1б" при запуске метеорологического спутника "Арктика-М" с космодрома Байконур в воскресенье справилась с предельно сильным ветром,... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T11:50

2021-02-28T11:50

2021-02-28T11:50

наука

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

байконур (город)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" при запуске метеорологического спутника "Арктика-М" с космодрома Байконур в воскресенье справилась с предельно сильным ветром, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником был осуществлен в 9.55 мск с 31-й площадки Байконура. В 10.04 мск разгонный блок "Фрегат" с аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Сейчас "Фрегат" выводит спутник на целевую орбиту за счет трех включений маршевого двигателя."Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до (высоты) два километра был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного "Союза-2" это было на самом пределе допуска по метеоусловиям. Но ракета и ее система управления блестяще справились", - сообщил Рогозин на своей странице в Twitter.Спутник "Арктика-М" с расчетным сроком службы в семь лет создан в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (предприятие "Роскосмоса"). Он предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что позволит ему решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.

https://ria.ru/20210228/kosmos-1599294527.html

байконур (город)

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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город)