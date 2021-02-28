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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210228/koronavirus-1599335436.html
В США еще 68 тысяч человек заразились коронавирусом
В США еще 68 тысяч человек заразились коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 68 тысяч, скончались более 1,5 тысячи человек, следует из данных... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T18:12
2021-02-28T18:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сша
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 68 тысяч, скончались более 1,5 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 68 071 новый случай заражения и 1536 летальных исходов.Общее число заболевших COVID-19 в США за все время достигло 28 554 938, скончались 511 999 пациентов с выявленным коронавирусом.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире

В США еще 68 тысяч человек заразились коронавирусом

18:12 28.02.2021
 
© REUTERS / Nick OxfordМедицинская бригада в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы SSM Health St. Anthony в Оклахома-Сити, СЩА
Медицинская бригада в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом (COVID-19) больницы SSM Health St. Anthony в Оклахома-Сити, СЩА - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© REUTERS / Nick Oxford
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 68 тысяч, скончались более 1,5 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах медики зарегистрировали 68 071 новый случай заражения и 1536 летальных исходов.
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