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Народная артистка РСФСР Людмила Лядова попала в реанимацию
Народная артистка РСФСР Людмила Лядова попала в реанимацию
Народную артистку РСФСР 95-летнюю Людмилу Лядову, госпитализированную с коронавирусом, перевели в реанимацию, сообщила РИА Новости бывший администратор артистки РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T16:15
2021-02-28T17:03
культура
людмила лядова
рсфср
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Народную артистку РСФСР 95-летнюю Людмилу Лядову, госпитализированную с коронавирусом, перевели в реанимацию, сообщила РИА Новости бывший администратор артистки Галина Горбенко.Накануне Горбенко рассказала агентству, что пианистку, певицу и композитора Лядову госпитализировали с коронавирусом в столичную клиническую больницу № 52, она попала в терапевтическое отделение."Людмиле Алексеевне вчера стало хуже, ее перевели в реанимацию, но она не на ИВЛ, на кислороде", — сказала Горбенко.Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.
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людмила лядова, рсфср, эдуард хиль

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова попала в реанимацию

16:15 28.02.2021 (обновлено: 17:03 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Василий НосоквКомпозитор Людмила Лядова
Композитор Людмила Лядова - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Василий Носокв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Народную артистку РСФСР 95-летнюю Людмилу Лядову, госпитализированную с коронавирусом, перевели в реанимацию, сообщила РИА Новости бывший администратор артистки Галина Горбенко.
Накануне Горбенко рассказала агентству, что пианистку, певицу и композитора Лядову госпитализировали с коронавирусом в столичную клиническую больницу № 52, она попала в терапевтическое отделение.
"Людмиле Алексеевне вчера стало хуже, ее перевели в реанимацию, но она не на ИВЛ, на кислороде", — сказала Горбенко.
Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.
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КультураЛюдмила ЛядоваРСФСРЭдуард Хиль
 
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