https://ria.ru/20210228/koronavirus-1599322029.html

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова попала в реанимацию

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова попала в реанимацию

Народную артистку РСФСР 95-летнюю Людмилу Лядову, госпитализированную с коронавирусом, перевели в реанимацию, сообщила РИА Новости бывший администратор артистки РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T16:15

2021-02-28T16:15

2021-02-28T17:03

культура

людмила лядова

рсфср

эдуард хиль

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Народную артистку РСФСР 95-летнюю Людмилу Лядову, госпитализированную с коронавирусом, перевели в реанимацию, сообщила РИА Новости бывший администратор артистки Галина Горбенко.Накануне Горбенко рассказала агентству, что пианистку, певицу и композитора Лядову госпитализировали с коронавирусом в столичную клиническую больницу № 52, она попала в терапевтическое отделение."Людмиле Алексеевне вчера стало хуже, ее перевели в реанимацию, но она не на ИВЛ, на кислороде", — сказала Горбенко.Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.

https://ria.ru/20210217/kakhi-1597770524.html

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила лядова, рсфср, эдуард хиль