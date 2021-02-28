https://ria.ru/20210228/koronavirus-1599297098.html
За сутки в Москве госпитализировали 710 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализировали 710 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализировано 710 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T11:14
2021-02-28T11:14
2021-02-28T11:14
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 710 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровело ещё 1819 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 897 698. В Москве выявлено 1737 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 710 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 48 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210227/covid-1599268399.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество