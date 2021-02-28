https://ria.ru/20210228/koronavirus-1599297098.html

За сутки в Москве госпитализировали 710 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализировали 710 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализировано 710 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T11:14

2021-02-28T11:14

2021-02-28T11:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 710 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровело ещё 1819 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 897 698. В Москве выявлено 1737 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 710 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 48 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210227/covid-1599268399.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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