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В России за сутки выписали 12 391 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 12 391 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 12 391 человек после COVID-19, за все время - 3 811 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T11:03
2021-02-28T11:03
2021-02-28T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 12 391 человек после COVID-19, за все время - 3 811 797, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 391 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 811 797", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 1819 человек, в Санкт-Петербурге - 1228, в Подмосковье - 525.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество