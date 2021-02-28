https://ria.ru/20210228/kitay-1599289954.html

Китайские корабли подошли к району Сенкаку

Китайские корабли подошли к району Сенкаку

Китайские корабли вновь курсируют в районе островов Сенкаку, сообщило агентство Киодо со ссылкой на японскую службу безопасности на море. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T09:55

2021-02-28T09:55

2021-02-28T09:55

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ТОКИО, 28 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Китайские корабли вновь курсируют в районе островов Сенкаку, сообщило агентство Киодо со ссылкой на японскую службу безопасности на море.Два китайских корабля были замечены в воскресенье в прилежащей зоне - части акватории, граничащей с территориальными водами в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай. Агентство подчеркивает, что в этом районе китайские корабли замечены 16 дней подряд.Служба безопасности на море призывает их воздержаться от захода в территориальные воды.Часто китайские корабли переходят из прилежащей зоны в территориальные воды. Так было около недели назад, когда два из четырех кораблей, курсировавших в прилежащей зоне, зашли затем в территориальные воды. На борту одного из кораблей была замечена пушка.В прошлом году китайские корабли 333 раза заходили в прилежащую зону, что стало рекордом, а в территориальных водах Японии в этом районе китайские корабли оказывались 24 раза. Прошлый год стал рекордным и по длительности их пребывания в территориальных водах. В октябре китайские корабли находились в территориальных водах Японии около Сенкаку более 57 часов. Предыдущий рекорд также принадлежит прошлому году - аналогичный инцидент произошел в июле, тогда китайские корабли находились в территориальных водах 39 часов.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/yaponiya-1598276600.html

https://ria.ru/20200909/kitay-1576996440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, япония, в мире