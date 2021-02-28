https://ria.ru/20210228/kitay-1599283434.html
В Китае при аварии на заводе погибли пять человек
В Китае при аварии на заводе погибли пять человек
Пять человек погибли в результате происшествия на заводе по производству химических волокон на северо-востоке Китая, ещё восемь пострадали, сообщает агентство... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T07:13
2021-02-28T07:13
2021-02-28T07:42
цзилинь
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1920x0_80_0_0_1883699cc1ad8f444cc15c8f736e4a5b.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пять человек погибли в результате происшествия на заводе по производству химических волокон на северо-востоке Китая, ещё восемь пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в субботу поздно вечером в провинции Цзилинь. Работники погибли после того, как надышались ядовитыми газами, которые распространились по зданию в результате аварии. Что именно произошло, неизвестно.Пострадавшие были доставлены в местную больницу, на данный момент они находятся в стабильном состоянии.
https://ria.ru/20200820/vzryv-1576048658.html
цзилинь
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_108:0:1000:669_1920x0_80_0_0_663e054ad5becbb266f06e16715506c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цзилинь, китай, в мире