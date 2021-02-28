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В Китае при аварии на заводе погибли пять человек
В Китае при аварии на заводе погибли пять человек
Пять человек погибли в результате происшествия на заводе по производству химических волокон на северо-востоке Китая, ещё восемь пострадали, сообщает агентство... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T07:13
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цзилинь
китай
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пять человек погибли в результате происшествия на заводе по производству химических волокон на северо-востоке Китая, ещё восемь пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в субботу поздно вечером в провинции Цзилинь. Работники погибли после того, как надышались ядовитыми газами, которые распространились по зданию в результате аварии. Что именно произошло, неизвестно.Пострадавшие были доставлены в местную больницу, на данный момент они находятся в стабильном состоянии.
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цзилинь, китай, в мире

В Китае при аварии на заводе погибли пять человек

07:13 28.02.2021 (обновлено: 07:42 28.02.2021)
 
CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пять человек погибли в результате происшествия на заводе по производству химических волокон на северо-востоке Китая, ещё восемь пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в субботу поздно вечером в провинции Цзилинь. Работники погибли после того, как надышались ядовитыми газами, которые распространились по зданию в результате аварии. Что именно произошло, неизвестно.
Пострадавшие были доставлены в местную больницу, на данный момент они находятся в стабильном состоянии.
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