https://ria.ru/20210228/kitay-1599283434.html

В Китае при аварии на заводе погибли пять человек

В Китае при аварии на заводе погибли пять человек

Пять человек погибли в результате происшествия на заводе по производству химических волокон на северо-востоке Китая, ещё восемь пострадали, сообщает агентство... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T07:13

2021-02-28T07:13

2021-02-28T07:42

цзилинь

китай

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пять человек погибли в результате происшествия на заводе по производству химических волокон на северо-востоке Китая, ещё восемь пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в субботу поздно вечером в провинции Цзилинь. Работники погибли после того, как надышались ядовитыми газами, которые распространились по зданию в результате аварии. Что именно произошло, неизвестно.Пострадавшие были доставлены в местную больницу, на данный момент они находятся в стабильном состоянии.

https://ria.ru/20200820/vzryv-1576048658.html

цзилинь

китай

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цзилинь, китай, в мире