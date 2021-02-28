https://ria.ru/20210228/kamery-1599184658.html

Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона

Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона

Датчик Time of flight может работать в неосвещенном помещении, это позволяет определять более точное расстояние до объекта, рассказал агентству "Прайм" директор РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T02:12

2021-02-28T02:12

2021-02-28T02:12

telecom daily

россия

смартфоны

денис кусков

технологии

общество

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Раскрыт необычный способ использования камеры смартфона

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Датчик Time of flight может работать в неосвещенном помещении, это позволяет определять более точное расстояние до объекта, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.По его словам, датчик используется и для определения сканирования лица.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telecom daily, россия, смартфоны, денис кусков, технологии, общество