https://ria.ru/20210228/kamery-1599184658.html
Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона
Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона
Датчик Time of flight может работать в неосвещенном помещении, это позволяет определять более точное расстояние до объекта, рассказал агентству "Прайм" директор РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T02:12
2021-02-28T02:12
2021-02-28T02:12
telecom daily
россия
смартфоны
денис кусков
технологии
общество
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Раскрыт необычный способ использования камеры смартфона
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Датчик Time of flight может работать в неосвещенном помещении, это позволяет определять более точное расстояние до объекта, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.По его словам, датчик используется и для определения сканирования лица.
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telecom daily, россия, смартфоны, денис кусков, технологии, общество