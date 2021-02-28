https://ria.ru/20210228/irak-1599319168.html

Число погибших при взрыве на западе Ирака выросло до семи

Число погибших при взрыве на западе Ирака выросло до семи

Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в провинции Анбар на западе Ирака увеличилось до семи, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T15:48

2021-02-28T15:48

2021-02-28T15:48

ирак

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в провинции Анбар на западе Ирака увеличилось до семи, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на заявление пресс-службы иракских органов безопасности.Ранее источник в органах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что четверо иракских силовиков погибли в результате взрыва при обезвреживании заминированного автомобиля в Анбаре.Согласно заявлению, жертвами взрыва стали семь иракских силовиков, еще столько же были ранены.

https://ria.ru/20210228/turtsiya-1599316997.html

ирак

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2021

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ирак, в мире