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Число погибших при взрыве на западе Ирака выросло до семи
Число погибших при взрыве на западе Ирака выросло до семи
Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в провинции Анбар на западе Ирака увеличилось до семи, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:48
2021-02-28T15:48
ирак
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в провинции Анбар на западе Ирака увеличилось до семи, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на заявление пресс-службы иракских органов безопасности.Ранее источник в органах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что четверо иракских силовиков погибли в результате взрыва при обезвреживании заминированного автомобиля в Анбаре.Согласно заявлению, жертвами взрыва стали семь иракских силовиков, еще столько же были ранены.
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ирак, в мире

Число погибших при взрыве на западе Ирака выросло до семи

15:48 28.02.2021
 
© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© AP Photo / Karim Kadim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в провинции Анбар на западе Ирака увеличилось до семи, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на заявление пресс-службы иракских органов безопасности.
Ранее источник в органах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что четверо иракских силовиков погибли в результате взрыва при обезвреживании заминированного автомобиля в Анбаре.
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