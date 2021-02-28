https://ria.ru/20210228/irak-1599319168.html
Число погибших при взрыве на западе Ирака выросло до семи
Число погибших при взрыве на западе Ирака выросло до семи
Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в провинции Анбар на западе Ирака увеличилось до семи, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:48
2021-02-28T15:48
2021-02-28T15:48
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/96/1559659636_0:73:3284:1920_1920x0_80_0_0_46ff670431ec773f3aeeb973735e4f6f.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в провинции Анбар на западе Ирака увеличилось до семи, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на заявление пресс-службы иракских органов безопасности.Ранее источник в органах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что четверо иракских силовиков погибли в результате взрыва при обезвреживании заминированного автомобиля в Анбаре.Согласно заявлению, жертвами взрыва стали семь иракских силовиков, еще столько же были ранены.
https://ria.ru/20210228/turtsiya-1599316997.html
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155965/96/1559659636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27b414a94c87ceeb0d2a5c57348a8abc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, в мире