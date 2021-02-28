https://ria.ru/20210228/investitsii-1599293636.html
Эксперты дали россиянам советы о том, куда инвестировать весной
Эксперты дали россиянам советы о том, куда инвестировать весной
Российским неквалифицированным инвесторам этой весной стоит обратить внимание на инструменты коллективных инвестиций: вложения в паевые инвестиционные фонды... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:36
2021-02-28T10:36
2021-02-28T10:36
андрей русецкий
россия
экономика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российским неквалифицированным инвесторам этой весной стоит обратить внимание на инструменты коллективных инвестиций: вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) понятны и прозрачны, а также находятся под строгим контролем регулятора, советуют опрошенные РИА Новости эксперты."Инструменты коллективных инвестиций - паевые фонды - являются одними из тех инструментов, которые точно подходят для всех категорий инвесторов. Это понятный и прозрачный продукт, находящийся под довольно строгим контролем со стороны регулятора", - сказал руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК "Альфа-Капитал" Николай Швайковский.Эксперт из БКС Андрей Русецкий согласен с коллегой и считает, что в текущем году основной поток средств инвесторов будет приходить через коллективные продукты. Банк России уже навел порядок в сфере профессиональных управляющих компаний, что сделало этот сегмент инвестиций наиболее зарегулированным и контролируемым на финансовом рынке.Неквалифицированным инвесторам стоит отказаться от самостоятельной покупки акций, поскольку самому будет довольно сложно составить диверсифицированный портфель. В противном же случае "есть значительная вероятность испытать высокую волатильность результатов", пояснил начальник управления УК "Велес менеджмент" Денис Горев.Банк России из-за значительного притока неквалифицированных частных инвесторов на фондовый рынок в прошлом году принял решение дополнительно отрегулировать процесс взаимодействия финансовых посредников с клиентами, тем самым ограничить круг предлагаемых финансовых инструментов.После принятия законодательных изменений инвесторам будет доступен закрытый перечень финансовых инструментов, а для доступа к сложным финансовым инструментам вкладчик должен будет пройти специальное тестирование.
https://ria.ru/20210227/investory-1599270790.html
https://ria.ru/20210209/matkapital-1596648612.html
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андрей русецкий, россия, экономика
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российским неквалифицированным инвесторам этой весной стоит обратить внимание на инструменты коллективных инвестиций: вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) понятны и прозрачны, а также находятся под строгим контролем регулятора, советуют опрошенные РИА Новости эксперты.
"Инструменты коллективных инвестиций - паевые фонды - являются одними из тех инструментов, которые точно подходят для всех категорий инвесторов. Это понятный и прозрачный продукт, находящийся под довольно строгим контролем со стороны регулятора", - сказал руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК "Альфа-Капитал" Николай Швайковский.
Эксперт из БКС Андрей Русецкий
согласен с коллегой и считает, что в текущем году основной поток средств инвесторов будет приходить через коллективные продукты. Банк России
уже навел порядок в сфере профессиональных управляющих компаний, что сделало этот сегмент инвестиций наиболее зарегулированным и контролируемым на финансовом рынке.
Неквалифицированным инвесторам стоит отказаться от самостоятельной покупки акций, поскольку самому будет довольно сложно составить диверсифицированный портфель. В противном же случае "есть значительная вероятность испытать высокую волатильность результатов", пояснил начальник управления УК "Велес менеджмент" Денис Горев.
Банк России из-за значительного притока неквалифицированных частных инвесторов на фондовый рынок в прошлом году принял решение дополнительно отрегулировать процесс взаимодействия финансовых посредников с клиентами, тем самым ограничить круг предлагаемых финансовых инструментов.
После принятия законодательных изменений инвесторам будет доступен закрытый перечень финансовых инструментов, а для доступа к сложным финансовым инструментам вкладчик должен будет пройти специальное тестирование.