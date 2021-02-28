https://ria.ru/20210228/gosduma-1599330924.html

В Госдуме оценили идею ввести ответственность за предвыборные обещания

В Госдуме оценили идею ввести ответственность за предвыборные обещания

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко оценил предложение Вячеслава Володина юридически закрепить... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T17:35

2021-02-28T17:35

2021-02-28T17:35

евгений марченко

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко оценил предложение Вячеслава Володина юридически закрепить обязательства депутатов перед своими избирателями, взятые во время избирательной кампании.Марченко отметил, что инициатива поможет уйти от популизма, которым страдают случайные в политике люди, а также не позволит кандидатам рисовать избирателям "золотые горы". Тем не менее парламентарий указал на сложности при реализации предложения."Другой вопрос — мне непонятен механизм, как это закрепить в законе? Надо менять избирательное законодательство и прописывать в нем, что нельзя врать на выборах", — сказал Марченко в комментарии телеканалу "Звезда".Он добавил, что реализация такой инициативы не только заставит депутатов "думать, что обещают", но и будет мотивировать их работать на протяжении всего созыва, а не только "за два месяца до новых выборов".Ранее председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин предложил зафиксировать обещания, которые депутаты дают своим избирателям, в законе или регламенте Государственной думы. Таким образом, по его мнению, в будущем можно будет реализовывать взятые обязательства более системно, а не забывать о них, оправдывая это популистскими заявлениями.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/zarplata-1599308213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений марченко, госдума рф, вячеслав володин, политика