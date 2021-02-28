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В Госдуме оценили идею ввести ответственность за предвыборные обещания
В Госдуме оценили идею ввести ответственность за предвыборные обещания
Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко оценил предложение Вячеслава Володина юридически закрепить... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T17:35
2021-02-28T17:35
евгений марченко
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко оценил предложение Вячеслава Володина юридически закрепить обязательства депутатов перед своими избирателями, взятые во время избирательной кампании.Марченко отметил, что инициатива поможет уйти от популизма, которым страдают случайные в политике люди, а также не позволит кандидатам рисовать избирателям "золотые горы". Тем не менее парламентарий указал на сложности при реализации предложения."Другой вопрос — мне непонятен механизм, как это закрепить в законе? Надо менять избирательное законодательство и прописывать в нем, что нельзя врать на выборах", — сказал Марченко в комментарии телеканалу "Звезда".Он добавил, что реализация такой инициативы не только заставит депутатов "думать, что обещают", но и будет мотивировать их работать на протяжении всего созыва, а не только "за два месяца до новых выборов".Ранее председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин предложил зафиксировать обещания, которые депутаты дают своим избирателям, в законе или регламенте Государственной думы. Таким образом, по его мнению, в будущем можно будет реализовывать взятые обязательства более системно, а не забывать о них, оправдывая это популистскими заявлениями.
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/zarplata-1599308213.html
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евгений марченко, госдума рф, вячеслав володин, политика

В Госдуме оценили идею ввести ответственность за предвыборные обещания

17:35 28.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко оценил предложение Вячеслава Володина юридически закрепить обязательства депутатов перед своими избирателями, взятые во время избирательной кампании.
Марченко отметил, что инициатива поможет уйти от популизма, которым страдают случайные в политике люди, а также не позволит кандидатам рисовать избирателям "золотые горы". Тем не менее парламентарий указал на сложности при реализации предложения.
"Другой вопрос — мне непонятен механизм, как это закрепить в законе? Надо менять избирательное законодательство и прописывать в нем, что нельзя врать на выборах", — сказал Марченко в комментарии телеканалу "Звезда".
Он добавил, что реализация такой инициативы не только заставит депутатов "думать, что обещают", но и будет мотивировать их работать на протяжении всего созыва, а не только "за два месяца до новых выборов".
Ранее председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин предложил зафиксировать обещания, которые депутаты дают своим избирателям, в законе или регламенте Государственной думы. Таким образом, по его мнению, в будущем можно будет реализовывать взятые обязательства более системно, а не забывать о них, оправдывая это популистскими заявлениями.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
Вчера, 13:41
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Евгений МарченкоГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
 
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