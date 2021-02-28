https://ria.ru/20210228/fokin-1599047174.html

Биография Валерия Фокина

Биография Валерия Фокина

Театральный режиссер и педагог Валерий Владимирович Фокин родился 28 февраля 1946 года в Москве. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T00:38

2021-02-28T00:38

2021-02-28T00:38

валерий фокин

москва

справки

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Театральный режиссер и педагог Валерий Владимирович Фокин родился 28 февраля 1946 года в Москве.После окончания Московского государственного академического художественного училища "Памяти 1905 года" Валерий Фокин работал художником-декоратором в московских театрах, оформлял спектакли в любительской студии Дома культуры имени Зуева. В 1970 году окончил Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина при театре имени Е. Вахтангова (курс Бориса Захавы и Марианны Тер-Захаровой). В 1970-1985 годах Фокин был режиссером Московского театра "Современник". На сцене театра он поставил спектакли по пьесам Михаила Рощина ("Валентин и Валентина"), Александра Володина ("С любимыми не расставайтесь"), Александра Вампилова ("Провинциальные анекдоты"), Эдварда Олби ("Кто боится Вирджинии Вульф?"), Уильяма Шекспира ("Гамлет"), Николая Гоголя ("Ревизор"), Федора Достоевского ("И пойду, и пойду!..", по мотивам повестей "Записки из подполья" и "Сон смешного человека") и др. Параллельно с работой в "Современнике" Фокин ставил спектакли в других московских театрах: "Вечера на хуторе близ Диканьки" по Гоголю (ЦДТ, 1976), "С весной я вернусь к тебе" Алексея Казанцева (Студия Олега Табакова, 1978), "Лица" Михаила Мишина ("Сатирикон", 1983) и др. В 1985-1991 годах Валерий Фокин возглавлял Московский театр имени М.Н. Ермоловой. Под его руководством театр стал одним из популярных в столице. За первый поставленный спектакль в этом театре "Говори…" Александра Буравского в 1987 году он был отмечен Государственной премией РСФСР в области литературы и искусства.В театре Фокин поставил спектакли "Последний посетитель" Владлена Дозорцева, "Спортивные сцены 1981 года" Эдварда Радзинского, "Второй год свободы" Александра Буравского, "Приглашение на казнь" по роману Владимира Набокова, "Бесноватая" Николая Климонтовича по роману Достоевского "Идиот". В 1991-2011 годах он был директором и художественным руководителем Центра имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ), с 2011 года – президент ЦИМ. За создание центра, сохранение, изучение и развитие творческого наследия Всеволода Мейерхольда в 2000 году Валерий Фокин был удостоен Государственной премии России в области просветительской деятельности.В ЦИМе Фокин поставил спектакли "Мистерии " по мотивам работ скульптора Вадима Сидура, "Нумер в гостинице города NN" по "Мертвым душам" Гоголя, "Превращение" по Францу Кафке, "Еще Ван Гог… " по диалогам Ивана Савельева, "Воздушный город" по пьесе Аристофана "Птицы", "Антонен Арто. Анонс" и "Арто и его двойник" по пьесе Валерия Семеновского. В 2003 году Валерий Фокин был назначен художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге (с 2020 года – Национальный драматический театр России).Первой постановкой в театре был "Ревизор" Гоголя (совместная постановка с ЦИМ, 2002). Спектакль был удостоен Государственной премии РФ, Высшей театральной премии "Золотая маска", Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой Софит" в номинации "лучший спектакль".Затем Фокин поставил спектакли "Двойник" по Достоевскому, "Женитьба" по Гоголю (2008), удостоенный премии "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа режиссера" и "Лучшая сценография", "Ксения. История любви" Вадима Леванова (2009, 2018), "Гамлет" Уильяма Шекспира (2010), "Ваш Гоголь" и "Ваш Гоголь. Последний монолог" по текстам Гоголя (2011, 2016), "Литургия ZERO" по роману Достоевского "Игрок" (2012), "Невский проспект. Городские этюды" (2013), "Маскарад. Воспоминания будущего" по Михаилу Лермонтову (2014), "Третий выбор" по пьесе Льва Толстого "Живой труп" (2015).В 2016 году Фокин осуществил постановку "Сегодня. 2016 - ..." по фантастической повести своего сына – Кирилла Фокина. Среди постановок Фокина последних лет – "Швейк. Возвращение" по мотивам романа Ярослава Гашека (2018), сценическая постановка "Рождение Сталина" (2019), в основу которой легли исторические материалы, фрагменты из романа Достоевского "Бесы". В 2020 году вышел его онлайн-перформанс по пьесе Бориса Акунина "Драма на шоссэ. Судебное разбирательство". В феврале 2021 года в Александринском театре выходит премьерный спектакль "Честная женщина", поставленный по текстам Кирилла Фокина. Режиссер осуществил ряд постановок за рубежом – в Польше, Венгрии, Германии, Швейцарии, Южной Кореи, Японии и др. Валерий Фокин известен не только как театральный режиссер, но и как постановщик ряда фильмов-спектаклей. Среди них – "Домби и сын" (1974), "Иван Федорович Шпонька и его тетушка" (1976), "Кузен Понс" (1978), "Тамбовская канзначейша" (1982), "Говори... " (1987), "Я, Фейербах" (1993), "Загадки "Ревизора" (1998), "Нумер в гостинице города NN" (2003), "Ревизор" (2005), "Шинель" (2008). Он снял фильмы "Транзит" (1982) и "Превращение" (2002), в последнем из них он выступил и как сценарист.В сентябре 2020 года режиссер завершил съемки фантастического фильма "Петрополис", сценарий которого написал его сын Кирилл.Валерий Фокин занимался преподавательской деятельностью: в 1975-1979 годах он преподавал в ГИТИСе, в 1993-1994 годах – в высшей Краковской театральной школе (Польша) и Токийском театре "Тоэн" (Япония). Также режиссер вел мастер-классы на европейских режиссерских курсах в Испании, Швеции и Болгарии.Валерий Фокин ведет общественную работу. Он является председателем Гильдии театральных режиссеров России. Входит в президиум Совета при президенте РФ по культуре и искусству.Творчество Валерия Фокина было отмечено различными наградами. В 1996 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. Режиссер является лауреатом Государственной премии СССР (1987). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (за 1994, 2000 и 2003 годы), лауреат Премии правительства РФ в области культуры за 2016 год. Полный кавалер российского ордена "За заслуги перед Отечеством". В 2006 году он получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2010 – III степени, в 2016 – II степени, в 2021 году – I степени. Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2011). Награжден польским орденом "Глория Артис" (2008), орденом Звезды Италии (степени офицер, 2017).Режиссер является лауреатом премии "Хрустальная Турандот" (1994), "Золотая маска" (2008, 2009), Премии имени К.С. Станиславского (2008), Премии имени Вс. Мейерхольда (2008), Премии имени Андрея Миронова (2013), международной Премии имени Н.В. Гоголя (2015), Национальной премии имени Евгения Лебедева (2017), Европейской театральной премии (2018).Его старший сын Орест от брака с режиссером документального кино Екатериной Гердт стал юристом. Сын Кирилл – писатель, автор сборников "Тезис" и "Огонь", романа "Лучи уходят за горизонт". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фокин, москва, справки