https://ria.ru/20210228/ekskursii-1599306577.html

Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"

Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"

Онлайн-экскурсии в сопровождении краеведов и реставраторов по историческим зданиям столицы появились на портале "Узнай Москву", сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T13:17

2021-02-28T13:17

2021-02-28T13:17

культура

северный речной вокзал

новости культуры

новости - туризм

москва

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Онлайн-экскурсии в сопровождении краеведов и реставраторов по историческим зданиям столицы появились на портале "Узнай Москву", сообщается на сайте мэра столицы.Теперь желающие смогут виртуально побывать в зданиях Северного речного вокзала и Центросоюза, доме купца Игумнова, Петровском путевом дворце, а также в гостинице "Советская". Восемь видеоэкскурсий пройдут в сопровождении экскурсоводов, краеведов и реставраторов."Благодаря формату видеоэкскурсий все желающие смогут не выходя из дома посетить исторические здания столицы и памятники архитектуры. Гиды расскажут об истории строительства этих зданий, их владельцах, событиях и легендах, связанных с ними", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.Онлайн-прогулки позволят изучить облик, интерьеры и историю объектов культурного наследия города.

https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1592218290.html

москва

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