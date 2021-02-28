https://ria.ru/20210228/ekskursii-1599306577.html
Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"
Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"
Онлайн-экскурсии в сопровождении краеведов и реставраторов по историческим зданиям столицы появились на портале "Узнай Москву", сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T13:17
2021-02-28T13:17
2021-02-28T13:17
культура
северный речной вокзал
новости культуры
новости - туризм
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599305743_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10139ff377b3e0033f67f4ce7ba0a296.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Онлайн-экскурсии в сопровождении краеведов и реставраторов по историческим зданиям столицы появились на портале "Узнай Москву", сообщается на сайте мэра столицы.Теперь желающие смогут виртуально побывать в зданиях Северного речного вокзала и Центросоюза, доме купца Игумнова, Петровском путевом дворце, а также в гостинице "Советская". Восемь видеоэкскурсий пройдут в сопровождении экскурсоводов, краеведов и реставраторов."Благодаря формату видеоэкскурсий все желающие смогут не выходя из дома посетить исторические здания столицы и памятники архитектуры. Гиды расскажут об истории строительства этих зданий, их владельцах, событиях и легендах, связанных с ними", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.Онлайн-прогулки позволят изучить облик, интерьеры и историю объектов культурного наследия города.
https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1592218290.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599305743_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_df1d3834c7eeb14ca4e7dcd86c633937.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный речной вокзал, новости культуры, новости - туризм, москва
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Онлайн-экскурсии в сопровождении краеведов и реставраторов по историческим зданиям столицы появились на портале "Узнай Москву", сообщается
на сайте мэра столицы.
Теперь желающие смогут виртуально побывать в зданиях Северного речного вокзала и Центросоюза, доме купца Игумнова, Петровском путевом дворце, а также в гостинице "Советская". Восемь видеоэкскурсий пройдут в сопровождении экскурсоводов, краеведов и реставраторов.
"Благодаря формату видеоэкскурсий все желающие смогут не выходя из дома посетить исторические здания столицы и памятники архитектуры. Гиды расскажут об истории строительства этих зданий, их владельцах, событиях и легендах, связанных с ними", - приводятся в сообщении слова главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
Онлайн-прогулки позволят изучить облик, интерьеры и историю объектов культурного наследия города.