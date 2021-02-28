https://ria.ru/20210228/dvizhenie-1599346540.html
На фиолетовой ветке московского метро восстановили движение поездов
На фиолетовой ветке московского метро восстановили движение поездов
Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено, сообщает столичный дептранс в Telegram. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T20:18
2021-02-28T20:18
2021-02-28T20:35
департамент транспорта г. москвы
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено, сообщает столичный дептранс в Telegram.Ранее сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской линии по техническим причинам нет движения от станции "Октябрьское Поле" до "Полежаевской", а в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами."Движение поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210111/metro-1592532299.html
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департамент транспорта г. москвы, москва, московский метрополитен