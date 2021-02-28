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Украинские силовики подорвались на минах в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские силовики подорвались на минах в Донбассе, заявили в ЛНР
Двое украинских силовиков получили ранения в результате детонации противопехотных мин во время вырубки леса у линии соприкосновения в Донбассе, заявил... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:09
2021-02-28T15:09
яков осадчий
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Двое украинских силовиков получили ранения в результате детонации противопехотных мин во время вырубки леса у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий."В ходе вырубки в результате падения ствола дерева на землю сдетонировали три противопехотные мины… В результате два боевика 80 бригады (ВС Украины - ред.) получили множественные осколочные ранения и в тяжелом состоянии были экстренно доставлены в местную городскую больницу", - заявил Осадчий.По данным Народной милиции, инцидент произошел в районе подконтрольного Киеву города Счастье. Осадчий дополнил, что данные мины были установлены ранее другим подразделением украинских силовиков."При установке минно-взрывных заграждений преступники вооруженных формирований Украины не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и подробных схем минных полей не составляют", - пояснил официальный представитель оборонного ведомства республики.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210228/donbass-1599315618.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/donbass-1598883029.html
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донецкая народная республика
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яков осадчий, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире

Украинские силовики подорвались на минах в Донбассе, заявили в ЛНР

15:09 28.02.2021
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Двое украинских силовиков получили ранения в результате детонации противопехотных мин во время вырубки леса у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"В ходе вырубки в результате падения ствола дерева на землю сдетонировали три противопехотные мины… В результате два боевика 80 бригады (ВС Украины - ред.) получили множественные осколочные ранения и в тяжелом состоянии были экстренно доставлены в местную городскую больницу", - заявил Осадчий.
Флаги ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
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По данным Народной милиции, инцидент произошел в районе подконтрольного Киеву города Счастье. Осадчий дополнил, что данные мины были установлены ранее другим подразделением украинских силовиков.
"При установке минно-взрывных заграждений преступники вооруженных формирований Украины не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и подробных схем минных полей не составляют", - пояснил официальный представитель оборонного ведомства республики.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 11:06
СК возбудил дело против украинских силовиков за обстрелы в Донбассе
 
Яков ОсадчийДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинскООНВ мире
 
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