Украинские силовики подорвались на минах в Донбассе, заявили в ЛНР
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Двое украинских силовиков получили ранения в результате детонации противопехотных мин во время вырубки леса у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"В ходе вырубки в результате падения ствола дерева на землю сдетонировали три противопехотные мины… В результате два боевика 80 бригады (ВС Украины - ред.) получили множественные осколочные ранения и в тяжелом состоянии были экстренно доставлены в местную городскую больницу", - заявил Осадчий.
"При установке минно-взрывных заграждений преступники вооруженных формирований Украины не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и подробных схем минных полей не составляют", - пояснил официальный представитель оборонного ведомства республики.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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