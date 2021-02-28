https://ria.ru/20210228/donbass-1599316159.html

Украинские силовики подорвались на минах в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинские силовики подорвались на минах в Донбассе, заявили в ЛНР

Двое украинских силовиков получили ранения в результате детонации противопехотных мин во время вырубки леса у линии соприкосновения в Донбассе, заявил... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T15:09

2021-02-28T15:09

2021-02-28T15:09

яков осадчий

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

минск

оон

в мире

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Двое украинских силовиков получили ранения в результате детонации противопехотных мин во время вырубки леса у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий."В ходе вырубки в результате падения ствола дерева на землю сдетонировали три противопехотные мины… В результате два боевика 80 бригады (ВС Украины - ред.) получили множественные осколочные ранения и в тяжелом состоянии были экстренно доставлены в местную городскую больницу", - заявил Осадчий.По данным Народной милиции, инцидент произошел в районе подконтрольного Киеву города Счастье. Осадчий дополнил, что данные мины были установлены ранее другим подразделением украинских силовиков."При установке минно-взрывных заграждений преступники вооруженных формирований Украины не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и подробных схем минных полей не составляют", - пояснил официальный представитель оборонного ведомства республики.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210228/donbass-1599315618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/donbass-1598883029.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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яков осадчий, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире