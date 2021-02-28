https://ria.ru/20210228/deputat-1599321157.html

В ЕР предложили публиковать отчеты депутатов о проделанной работе

В ЕР предложили публиковать отчеты депутатов о проделанной работе

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил ежегодно публиковать отчеты депутатов о том, что им удалось сделать для РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T16:08

2021-02-28T16:08

2021-02-28T16:08

андрей исаев

госдума рф

единая россия

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев предложил ежегодно публиковать отчеты депутатов о том, что им удалось сделать для реализации обязательств перед избирателями, а также зафиксировать это в законе или в регламенте нижней палаты парламента.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании."Избиратели ждут, что депутаты зафиксируют обязательства, взятые перед выборами. С этой целью, например, депутаты могут начать ежегодно публиковать отчеты о том, что удалось сделать для реализации этих обязательств", - рассказал Исаев журналистам.Он назвал предложение Володина "чрезвычайно актуальной инициативой". "Об этом говорят и многие избиратели, потому что часто бывает, что в период избирательной кампании многие кандидаты, особенно те, кто не рассчитывает быть в парламентском большинстве, обещают, что называется, семь верст до небес, а потом отчитываются исключительно политическими заявлениями и декларациями", - заявил парламентарий.Он подчеркнул, что "от депутата ждут не только принятия важных законов, но и решения конкретных проблем избирателей"."Я думаю, что мы могли бы рассмотреть вопрос и зафиксировать либо в законе, либо в нашем регламенте положения о том, что избранный депутат фиксирует те обязательства, которые он принял перед своими избирателями, и обязан ежегодно публиковать отчет о том, что ему удалось сделать в целях реализации этих обязательств", - заключил он. По его словам, все фракции Госдумы должны обсудить эту идею.

https://ria.ru/20210215/gosduma-1597574843.html

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андрей исаев, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, политика