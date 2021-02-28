https://ria.ru/20210228/daniya-1599074933.html

В Дании планируют построить велодорожки вдоль автомагистралей

В Дании планируют построить велодорожки вдоль автомагистралей

Власти Дании собираются развивать велосипедную инфраструктуру, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T02:36

2021-02-28T02:36

2021-02-28T02:36

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дания

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Власти Дании собираются развивать велосипедную инфраструктуру, сообщает "ЕвроПульс".Предполагается проложить велодорожки вдоль 20 государственных автомагистралей. Также новые трассы для тех, кто предпочитает передвигаться на двух колесах, построят вдоль дорог муниципального значения.Это позволит убрать легкий транспорт с шоссе и снизить риск столкновения с автомобилями.В Дании уже существует система из 11 национальных велодорог. Они расположены вне городов. Их главная задача — развитие велотуризма. Протяженность трасс для любителей этого вида транспорта — 12 тысяч километров.

https://ria.ru/20210224/arktika-1597527114.html

дания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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