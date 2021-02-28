https://ria.ru/20210228/bolezni-1599295692.html

Страдания тяжелобольных людей не бессмысленны, заявил патриарх Кирилл

Страдания тяжелобольных людей не бессмысленны, заявил патриарх Кирилл

В Международный день редких заболеваний патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за страдающих такими недугами и тех, кто им помогает, а также... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T11:04

2021-02-28T11:04

2021-02-28T11:04

религия и мировоззрение

религия

россия

александр ткаченко (протоиерей)

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Международный день редких заболеваний патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за страдающих такими недугами и тех, кто им помогает, а также заявил, что страдания таких пациентов не бессмысленны."Человеческий ум и слово умолкают перед тайной страданий. Мы верим только, что они не бессмысленны, хотя в полной мере познать этот смысл нам не дано. Не будем забывать, что доброта, милосердие, мужество и многие другие качества, которые и делают нас людьми, проявляются более всего в сложные, скорбные моменты жизни", - говорится в обращении патриарха Кирилла на сайте Русской православной церкви.Он пояснил, что редкие заболевания трудно диагностировать, они требуют серьезного и часто дорогостоящего лечения, а "люди, страдающие данными заболеваниями, а также их близкие нередко вынуждены обращаться за помощью в различные благотворительные организации, а также ко всем неравнодушным"."Очень рад, что теперь государство сможет в большей степени поддерживать такие семьи. В начале года указом президента России создан благотворительный фонд "Круг добра". Его возглавил основатель первого в стране детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Фонд будет оказывать помощь детям с редкими и тяжелыми заболеваниями", - сказал патриарх Кирилл."Призываю всех нас вознести в этот день особые молитвенные прошения, дабы человеколюбивый Господь благословил труды тех, кто разделяет с недугующими трудности лечения, пребывая у постели больных и утешая их словом, вниманием и заботой, а также ниспослал укрепление сил всем, кто несет тяжелый крест редкого заболевания", - заключил предстоятель РПЦ.В последний день февраля отмечается Международный день редких заболеваний (Rare Disease Day). Этот день учрежден и проводится Европейской организацией по редким заболеваниям (EURORDIS) и ее координационным органом – Советом национальных альянсов (Council of National Alliances) с 2008 года. Международный день редких заболеваний проводится с целью привлечения внимания общественности к тому, что значит жить с редким заболеванием, и что такие люди нуждаются в равноправном доступе к диагностике, лечению и уходу.

https://ria.ru/20210202/miloserdie-1595759520.html

https://ria.ru/20210226/ravvin-1599117602.html

https://ria.ru/20210228/zabolevaniya-1599049802.html

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религия, россия, александр ткаченко (протоиерей), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь