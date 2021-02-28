Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210228/bolezni-1599295692.html
Страдания тяжелобольных людей не бессмысленны, заявил патриарх Кирилл
Страдания тяжелобольных людей не бессмысленны, заявил патриарх Кирилл
В Международный день редких заболеваний патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за страдающих такими недугами и тех, кто им помогает, а также... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T11:04
2021-02-28T11:04
религия и мировоззрение
религия
россия
александр ткаченко (протоиерей)
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595284761_0:371:2980:2047_1920x0_80_0_0_e043b394aa98a4a2059f8ed74363d35e.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Международный день редких заболеваний патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за страдающих такими недугами и тех, кто им помогает, а также заявил, что страдания таких пациентов не бессмысленны."Человеческий ум и слово умолкают перед тайной страданий. Мы верим только, что они не бессмысленны, хотя в полной мере познать этот смысл нам не дано. Не будем забывать, что доброта, милосердие, мужество и многие другие качества, которые и делают нас людьми, проявляются более всего в сложные, скорбные моменты жизни", - говорится в обращении патриарха Кирилла на сайте Русской православной церкви.Он пояснил, что редкие заболевания трудно диагностировать, они требуют серьезного и часто дорогостоящего лечения, а "люди, страдающие данными заболеваниями, а также их близкие нередко вынуждены обращаться за помощью в различные благотворительные организации, а также ко всем неравнодушным"."Очень рад, что теперь государство сможет в большей степени поддерживать такие семьи. В начале года указом президента России создан благотворительный фонд "Круг добра". Его возглавил основатель первого в стране детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Фонд будет оказывать помощь детям с редкими и тяжелыми заболеваниями", - сказал патриарх Кирилл."Призываю всех нас вознести в этот день особые молитвенные прошения, дабы человеколюбивый Господь благословил труды тех, кто разделяет с недугующими трудности лечения, пребывая у постели больных и утешая их словом, вниманием и заботой, а также ниспослал укрепление сил всем, кто несет тяжелый крест редкого заболевания", - заключил предстоятель РПЦ.В последний день февраля отмечается Международный день редких заболеваний (Rare Disease Day). Этот день учрежден и проводится Европейской организацией по редким заболеваниям (EURORDIS) и ее координационным органом – Советом национальных альянсов (Council of National Alliances) с 2008 года. Международный день редких заболеваний проводится с целью привлечения внимания общественности к тому, что значит жить с редким заболеванием, и что такие люди нуждаются в равноправном доступе к диагностике, лечению и уходу.
https://ria.ru/20210202/miloserdie-1595759520.html
https://ria.ru/20210226/ravvin-1599117602.html
https://ria.ru/20210228/zabolevaniya-1599049802.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595284761_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_1302e1ef9d44a5333789c28e678d1b7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, россия, александр ткаченко (протоиерей), новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Страдания тяжелобольных людей не бессмысленны, заявил патриарх Кирилл

11:04 28.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московскийи всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московскийи всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В Международный день редких заболеваний патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за страдающих такими недугами и тех, кто им помогает, а также заявил, что страдания таких пациентов не бессмысленны.
"Человеческий ум и слово умолкают перед тайной страданий. Мы верим только, что они не бессмысленны, хотя в полной мере познать этот смысл нам не дано. Не будем забывать, что доброта, милосердие, мужество и многие другие качества, которые и делают нас людьми, проявляются более всего в сложные, скорбные моменты жизни", - говорится в обращении патриарха Кирилла на сайте Русской православной церкви.
Горячая линия церковной социальной помощи Милосердие - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 21:31Религия и мировоззрение
В РПЦ создали федеральный колл-центр по социальной помощи
Он пояснил, что редкие заболевания трудно диагностировать, они требуют серьезного и часто дорогостоящего лечения, а "люди, страдающие данными заболеваниями, а также их близкие нередко вынуждены обращаться за помощью в различные благотворительные организации, а также ко всем неравнодушным".
"Очень рад, что теперь государство сможет в большей степени поддерживать такие семьи. В начале года указом президента России создан благотворительный фонд "Круг добра". Его возглавил основатель первого в стране детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Фонд будет оказывать помощь детям с редкими и тяжелыми заболеваниями", - сказал патриарх Кирилл.
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 15:47Религия и мировоззрение
Раввин Борода попросил евреев молиться за детей с редкими заболеваниями
"Призываю всех нас вознести в этот день особые молитвенные прошения, дабы человеколюбивый Господь благословил труды тех, кто разделяет с недугующими трудности лечения, пребывая у постели больных и утешая их словом, вниманием и заботой, а также ниспослал укрепление сил всем, кто несет тяжелый крест редкого заболевания", - заключил предстоятель РПЦ.
В последний день февраля отмечается Международный день редких заболеваний (Rare Disease Day). Этот день учрежден и проводится Европейской организацией по редким заболеваниям (EURORDIS) и ее координационным органом – Советом национальных альянсов (Council of National Alliances) с 2008 года. Международный день редких заболеваний проводится с целью привлечения внимания общественности к тому, что значит жить с редким заболеванием, и что такие люди нуждаются в равноправном доступе к диагностике, лечению и уходу.
Символика Дня Редких Заболеваний - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
00:46
Международный день редких заболеваний
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Аккаунт Александр Хинштейна в Twitter взломали
13:45Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови
13:42В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП
13:24В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы
13:17Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"
13:17Депутат Госдумы обратится в Минтруд по поводу расчетов медианной зарплаты
13:12В Канзасе полицейские пострадали в ходе проверки дома
13:03Пожар на рынке в Мурманске ликвидировали
12:48В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"
12:37Не менее шести человек погибли при столкновениях в Мьянме
12:35Первый российский спутник "Арктика-М" вышел на расчетную орбиту
12:33В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
12:29Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
12:22В СЕ поздравили Лаврова с 25-летием присоединения России к организации
12:04Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде
12:01В Ташкенте умерли пять студентов, отравившись неизвестным веществом
12:00Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
11:59Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем
11:56Военные в Мьянме предостерегли от контактов с представителями экс-лидера
11:50Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника, заявил Рогозин
Лента новостейМолния