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При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
Четыре человека, включая одного ребенка, погибли, еще 18 пострадали в результате пожара в лагере беженцев Аль-Холь, сообщает Сирийское государственное агентство РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T03:11
2021-02-28T03:11
2021-02-28T03:12
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Четыре человека, включая одного ребенка, погибли, еще 18 пострадали в результате пожара в лагере беженцев Аль-Холь, сообщает Сирийское государственное агентство новостей (САНА) со ссылкой на источники.По данным агентства, возгорание возникло в результате взрыва газовой плиты, пламя охватило несколько палаток на территории сирийского лагеря беженцев. Получившие ожоги средней и сильной тяжести жители лагеря были доставлены в больницы провинции Эль-Хасака.По оценкам ООН, в лагерях Аль-Холь и Родж находится свыше 64 тысяч человек, 80% из них женщины и дети. При этом с начала года увеличилось количество сообщений о насилии в лагерях.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/siriya-1598849944.html
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