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При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
Четыре человека, включая одного ребенка, погибли, еще 18 пострадали в результате пожара в лагере беженцев Аль-Холь, сообщает Сирийское государственное агентство РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T03:11
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Четыре человека, включая одного ребенка, погибли, еще 18 пострадали в результате пожара в лагере беженцев Аль-Холь, сообщает Сирийское государственное агентство новостей (САНА) со ссылкой на источники.По данным агентства, возгорание возникло в результате взрыва газовой плиты, пламя охватило несколько палаток на территории сирийского лагеря беженцев. Получившие ожоги средней и сильной тяжести жители лагеря были доставлены в больницы провинции Эль-Хасака.По оценкам ООН, в лагерях Аль-Холь и Родж находится свыше 64 тысяч человек, 80% из них женщины и дети. При этом с начала года увеличилось количество сообщений о насилии в лагерях.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, эль-хасаке, москва, сирия, оон, в мире

При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека

03:11 28.02.2021 (обновлено: 03:12 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГород Дума в окрестностях Дамаска
Город Дума в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Четыре человека, включая одного ребенка, погибли, еще 18 пострадали в результате пожара в лагере беженцев Аль-Холь, сообщает Сирийское государственное агентство новостей (САНА) со ссылкой на источники.
По данным агентства, возгорание возникло в результате взрыва газовой плиты, пламя охватило несколько палаток на территории сирийского лагеря беженцев. Получившие ожоги средней и сильной тяжести жители лагеря были доставлены в больницы провинции Эль-Хасака.
По оценкам ООН, в лагерях Аль-Холь и Родж находится свыше 64 тысяч человек, 80% из них женщины и дети. При этом с начала года увеличилось количество сообщений о насилии в лагерях.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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