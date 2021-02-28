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Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
Финансовые мошенники придумывают все более изощренные способы воровства средств у держателей банковских карт. Поэтому не стоит терять бдительность и диктовать... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T01:34
2021-02-28T01:34
дмитрий константинов
россия
банки
технологии
общество
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Финансовые мошенники придумывают все более изощренные способы воровства средств у держателей банковских карт. Поэтому не стоит терять бдительность и диктовать пин-коды и пароли от карты и интернет-банка, даже если собеседник представился работником "службы безопасности банка", рассказал агентству "Прайм" советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов.Правда, мошенники могут ввести в заблуждение, позвонив с номера, имитирующего банковский, или использовав незаконно перевыпущенную сим-карту."Самое главное правило – быть бдительными. Банковская сфера и цифровые технологии – это то, что очень быстро развивается. Поэтому предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно", – заключает Константинов.
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дмитрий константинов, россия, банки, технологии, общество

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка

01:34 28.02.2021
 
© Depositphotos / Pavel LosevskyПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Depositphotos / Pavel Losevsky
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Финансовые мошенники придумывают все более изощренные способы воровства средств у держателей банковских карт. Поэтому не стоит терять бдительность и диктовать пин-коды и пароли от карты и интернет-банка, даже если собеседник представился работником "службы безопасности банка", рассказал агентству "Прайм" советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов.

"На мой взгляд, лучше положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру. В противном случае вы практически со 100 процентов гарантией можете лишиться части средств (в лучшем случае) со своего дебетового счета", – посоветовал эксперт. Он напомнил, что банки никогда не запрашивают указанные сведения.

Правда, мошенники могут ввести в заблуждение, позвонив с номера, имитирующего банковский, или использовав незаконно перевыпущенную сим-карту.
"Самое главное правило – быть бдительными. Банковская сфера и цифровые технологии – это то, что очень быстро развивается. Поэтому предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно", – заключает Константинов.
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 13:24
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Дмитрий КонстантиновРоссияБанкиТехнологииОбщество
 
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