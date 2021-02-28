https://ria.ru/20210228/bank-1599184392.html

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка

Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка

Финансовые мошенники придумывают все более изощренные способы воровства средств у держателей банковских карт. Поэтому не стоит терять бдительность и диктовать... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T01:34

2021-02-28T01:34

2021-02-28T01:34

дмитрий константинов

россия

банки

технологии

общество

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Финансовые мошенники придумывают все более изощренные способы воровства средств у держателей банковских карт. Поэтому не стоит терять бдительность и диктовать пин-коды и пароли от карты и интернет-банка, даже если собеседник представился работником "службы безопасности банка", рассказал агентству "Прайм" советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов.Правда, мошенники могут ввести в заблуждение, позвонив с номера, имитирующего банковский, или использовав незаконно перевыпущенную сим-карту."Самое главное правило – быть бдительными. Банковская сфера и цифровые технологии – это то, что очень быстро развивается. Поэтому предугадать, каким образом вас будут пытаться обокрасть в следующий раз просто невозможно", – заключает Константинов.

https://ria.ru/20210220/moshenniki-1598327336.html

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дмитрий константинов, россия, банки, технологии, общество