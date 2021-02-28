https://ria.ru/20210228/armeniya-1599285204.html

Ночь у парламента Армении прошла спокойно

Ночь у парламента Армении прошла спокойно

Третья ночь сторонников оппозиции, ночующих у парламента Армении в Ереване, прошла спокойно, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T08:29

2021-02-28T08:29

2021-02-28T08:29

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 28 фев - РИА Новости. Третья ночь сторонников оппозиции, ночующих у парламента Армении в Ереване, прошла спокойно, передает корреспондент РИА Новости.Противники премьера Никола Пашиняна проводят уже третью ночь в палаточном лагере на проспекте Баграмяна. Здесь установлен десяток палаток, некоторые оборудованы печками-"буржуйками". Оппозиционеры греются в палатках или на улице у костров. Единомышленники приносят им горячий чай и бутерброды.Лагерь и парламент охраняет полиция, в происходящее полицейские не вмешиваются.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210227/armeniya-1599263191.html

ереван

армения

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Протестующие ждут решения об отставке главы Генштаба Митинг оппозиции у здания парламента в Ереване закончился, но люди не расходятся - все ждут решения президента, отправит он в отставку главу генштаба или нет 2021-02-28T08:29 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, ереван, армения, в мире