https://ria.ru/20210227/zoopark-1599135712.html

В зоопарке Нижнего Новгорода родился очень редкий кенгуру Хагена

В зоопарке Нижнего Новгорода родился очень редкий кенгуру Хагена

В зоопарке Нижнего Новгорода у семейства кенгуру Хагена, животных очень редких и пугливых, родился детеныш, сообщает пресс-служба зоосада. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T00:04

2021-02-27T00:04

2021-02-27T00:04

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В зоопарке Нижнего Новгорода у семейства кенгуру Хагена, животных очень редких и пугливых, родился детеныш, сообщает пресс-служба зоосада."Во всем мире всего лишь несколько зоопарков содержат эту разновидность, поэтому тот факт, что наши кустарниковые кенгуру Хагена уже второй раз приносят потомство, мы считаем нашей маленькой победой", — говорит сотрудник зоосада. Это значит, что животным там комфортно. По предположениям, малыш появился на свет около четырех месяцев назад, но мордочку начал показывать только сейчас.Эксперты поясняют, что определить точную дату рождения детеныша у кенгуру Хагена невозможно в принципе. На свет он появляется совсем крохотным, размером не более двух сантиметров, после чего переползает в мамину сумку и уже там растет и полноценно развивается.

https://ria.ru/20210125/zhivotnye-1594381816.html

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2021

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