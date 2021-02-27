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Жириновский раскритиковал россиян за отдых в южных странах
Жириновский раскритиковал россиян за отдых в южных странах
Россиянам не следует ездить на отдых в южные страны, заявил в Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T12:21
2021-02-27T14:13
общество
telegram (приложение)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
лдпр
владимир жириновский
новосибирская область
мальдивы
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россиянам не следует ездить на отдых в южные страны, заявил в Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.В пример Жириновский привел двух жителей Новосибирской области, которые вернулись с Мальдив с лихорадкой Денге. По его словам, после такого отдыха можно не только самому погибнуть, но еще и заразить десятки и даже сотни других людей.Покупать недвижимость в южных странах лидер ЛДПР также не советует: ею нельзя управлять, ее могут захватить, в ней даже могут поселиться бомжи. Лихорадка Денге — это опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Его симптомы: высокая температура, кашель, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. В России, как пояснили в Роспотребнадзоре, природных очагов лихорадки Денге нет, но регистрируются завозные случаи.
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новосибирская область
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общество, telegram (приложение), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, владимир жириновский, новосибирская область, мальдивы

Жириновский раскритиковал россиян за отдых в южных странах

12:21 27.02.2021 (обновлено: 14:13 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россиянам не следует ездить на отдых в южные страны, заявил в Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Неоднократно от имени ЛДПР мы просили не ездить на курорты южных стран. Там полно заразы", — написал он.

В пример Жириновский привел двух жителей Новосибирской области, которые вернулись с Мальдив с лихорадкой Денге. По его словам, после такого отдыха можно не только самому погибнуть, но еще и заразить десятки и даже сотни других людей.
Покупать недвижимость в южных странах лидер ЛДПР также не советует: ею нельзя управлять, ее могут захватить, в ней даже могут поселиться бомжи.
Лихорадка Денге — это опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Его симптомы: высокая температура, кашель, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. В России, как пояснили в Роспотребнадзоре, природных очагов лихорадки Денге нет, но регистрируются завозные случаи.
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ОбществоTelegram (приложение)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЛДПРВладимир ЖириновскийНовосибирская областьМальдивы
 
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