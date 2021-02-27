https://ria.ru/20210227/voyna-1599194781.html

Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"

Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"

МИД Венесуэлы осудил ракетный удар США по объектам в Сирии, назвав его возвращением Вашингтона к бесконечной войне. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T02:32

2021-02-27T02:32

2021-02-27T02:32

мехико

мид венесуэлы

министерство обороны сша

сирия

хезболла

вашингтон (город)

сша

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МЕХИКО, 27 фев - РИА Новости. МИД Венесуэлы осудил ракетный удар США по объектам в Сирии, назвав его возвращением Вашингтона к бесконечной войне.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

https://ria.ru/20210227/biden-1599193373.html

мехико

сирия

вашингтон (город)

сша

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мехико, мид венесуэлы, министерство обороны сша, сирия, хезболла, вашингтон (город), сша, в мире