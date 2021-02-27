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Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
МИД Венесуэлы осудил ракетный удар США по объектам в Сирии, назвав его возвращением Вашингтона к бесконечной войне. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T02:32
2021-02-27T02:32
2021-02-27T02:32
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министерство обороны сша
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МЕХИКО, 27 фев - РИА Новости. МИД Венесуэлы осудил ракетный удар США по объектам в Сирии, назвав его возвращением Вашингтона к бесконечной войне.Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
https://ria.ru/20210227/biden-1599193373.html
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мехико, мид венесуэлы, министерство обороны сша, сирия, хезболла, вашингтон (город), сша, в мире