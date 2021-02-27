Власти Адыгеи проверили готовность республики к весенним паводкам
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУщелье Мишоко и каньон реки Белой в Республике Адыгея
КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Власти Адыгеи проверили готовность систем предупреждения ЧС и ответственных служб к весенним паводкам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Республиканская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС обсудила готовность региона к прохождению паводкоопасного периода.
2 ноября 2020, 08:00ТуризмМесто силы и сыра. Республика Адыгея
Как отмечается в сообщении, в Адыгее функционирует комплексная система экстренного оповещения населения, внедрена геоинформационная система для получения краткосрочных прогнозов паводковой ситуации. Кроме того, в минувшем году республиканские власти провели ряд противопаводковых мероприятий, в числе которых – строительство защитной дамбы на реке Лаба, капремонт защитных дамб на реках Фарс, Псенафа и Белая, расчистка русла реки Гиага в Майкопском районе. По линии Росводресурсов отремонтировано защитное гидротехническое сооружение на реке Лаба в районе аула Кошехабль, сейчас проводится разработка проектно-сметной документации для расчистки русла реки Белая в границах Майкопа.
"В настоящее время межведомственной комиссией РА проводится ежегодное предпаводковое обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений и водных объектов, расположенных на территории республики", - сообщили в правительстве.
По данным ГУ МЧС по Адыгее, на территории республики сформирована группировка сил и средств в составе около 4,8 тысячи человек и более 1,3 тысячи единиц техники, с 1 марта начнется ежедневный контроль за развитием паводковой обстановки, предусмотрена работа 19 оперативных групп во всех муниципалитетах.
"Во взаимодействии с Федеральным агентством водных ресурсов составлена и отрабатывается дорожная карта по решению проблемных вопросов в сфере защиты от паводков. И здесь важно личное участие руководителей ответственных ведомств и глав муниципалитетов – от этой работы зависит безопасность жителей республики", – заявил в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС премьер-министр республики Вячеслав Сапиев, которого цитирует пресс-служба.