https://ria.ru/20210227/vlasti-1599243848.html

Власти Адыгеи проверили готовность республики к весенним паводкам

Власти Адыгеи проверили готовность республики к весенним паводкам

Власти Адыгеи проверили готовность систем предупреждения ЧС и ответственных служб к весенним паводкам, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T16:59

2021-02-27T16:59

2021-02-27T16:59

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

майкоп

майкопский район

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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Власти Адыгеи проверили готовность систем предупреждения ЧС и ответственных служб к весенним паводкам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Республиканская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС обсудила готовность региона к прохождению паводкоопасного периода.Как отмечается в сообщении, в Адыгее функционирует комплексная система экстренного оповещения населения, внедрена геоинформационная система для получения краткосрочных прогнозов паводковой ситуации. Кроме того, в минувшем году республиканские власти провели ряд противопаводковых мероприятий, в числе которых – строительство защитной дамбы на реке Лаба, капремонт защитных дамб на реках Фарс, Псенафа и Белая, расчистка русла реки Гиага в Майкопском районе. По линии Росводресурсов отремонтировано защитное гидротехническое сооружение на реке Лаба в районе аула Кошехабль, сейчас проводится разработка проектно-сметной документации для расчистки русла реки Белая в границах Майкопа.По данным ГУ МЧС по Адыгее, на территории республики сформирована группировка сил и средств в составе около 4,8 тысячи человек и более 1,3 тысячи единиц техники, с 1 марта начнется ежедневный контроль за развитием паводковой обстановки, предусмотрена работа 19 оперативных групп во всех муниципалитетах.

https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html

https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html

майкоп

майкопский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), майкоп, майкопский район