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Краснодарский край
https://ria.ru/20210227/vlasti-1599243848.html
Власти Адыгеи проверили готовность республики к весенним паводкам
Власти Адыгеи проверили готовность республики к весенним паводкам
Власти Адыгеи проверили готовность систем предупреждения ЧС и ответственных служб к весенним паводкам, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T16:59
2021-02-27T16:59
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
майкоп
майкопский район
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Власти Адыгеи проверили готовность систем предупреждения ЧС и ответственных служб к весенним паводкам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Республиканская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС обсудила готовность региона к прохождению паводкоопасного периода.Как отмечается в сообщении, в Адыгее функционирует комплексная система экстренного оповещения населения, внедрена геоинформационная система для получения краткосрочных прогнозов паводковой ситуации. Кроме того, в минувшем году республиканские власти провели ряд противопаводковых мероприятий, в числе которых – строительство защитной дамбы на реке Лаба, капремонт защитных дамб на реках Фарс, Псенафа и Белая, расчистка русла реки Гиага в Майкопском районе. По линии Росводресурсов отремонтировано защитное гидротехническое сооружение на реке Лаба в районе аула Кошехабль, сейчас проводится разработка проектно-сметной документации для расчистки русла реки Белая в границах Майкопа.По данным ГУ МЧС по Адыгее, на территории республики сформирована группировка сил и средств в составе около 4,8 тысячи человек и более 1,3 тысячи единиц техники, с 1 марта начнется ежедневный контроль за развитием паводковой обстановки, предусмотрена работа 19 оперативных групп во всех муниципалитетах.
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
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майкоп
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), майкоп, майкопский район

Власти Адыгеи проверили готовность республики к весенним паводкам

16:59 27.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУщелье Мишоко и каньон реки Белой в Республике Адыгея
Ущелье Мишоко и каньон реки Белой в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Власти Адыгеи проверили готовность систем предупреждения ЧС и ответственных служб к весенним паводкам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Республиканская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС обсудила готовность региона к прохождению паводкоопасного периода.
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Место силы и сыра. Республика Адыгея
Как отмечается в сообщении, в Адыгее функционирует комплексная система экстренного оповещения населения, внедрена геоинформационная система для получения краткосрочных прогнозов паводковой ситуации. Кроме того, в минувшем году республиканские власти провели ряд противопаводковых мероприятий, в числе которых – строительство защитной дамбы на реке Лаба, капремонт защитных дамб на реках Фарс, Псенафа и Белая, расчистка русла реки Гиага в Майкопском районе. По линии Росводресурсов отремонтировано защитное гидротехническое сооружение на реке Лаба в районе аула Кошехабль, сейчас проводится разработка проектно-сметной документации для расчистки русла реки Белая в границах Майкопа.
"В настоящее время межведомственной комиссией РА проводится ежегодное предпаводковое обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений и водных объектов, расположенных на территории республики", - сообщили в правительстве.
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Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на дорожные проекты
По данным ГУ МЧС по Адыгее, на территории республики сформирована группировка сил и средств в составе около 4,8 тысячи человек и более 1,3 тысячи единиц техники, с 1 марта начнется ежедневный контроль за развитием паводковой обстановки, предусмотрена работа 19 оперативных групп во всех муниципалитетах.
"Во взаимодействии с Федеральным агентством водных ресурсов составлена и отрабатывается дорожная карта по решению проблемных вопросов в сфере защиты от паводков. И здесь важно личное участие руководителей ответственных ведомств и глав муниципалитетов – от этой работы зависит безопасность жителей республики", – заявил в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС премьер-министр республики Вячеслав Сапиев, которого цитирует пресс-служба.
 
Краснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МайкопМайкопский район
 
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