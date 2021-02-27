https://ria.ru/20210227/vaktsina-1599225878.html

Ученый рассказал о разработке вакцины от COVID-19 в Крыму

Ученый рассказал о разработке вакцины от COVID-19 в Крыму

Клинические испытания на добровольцах крымской вакцины от коронавируса планируется начать в течение этого года, заявил доктор биологических наук, доцент кафедры РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:02

2021-02-27T14:02

2021-02-27T14:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

крымский федеральный университет (кфу)

здоровье - общество

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Клинические испытания на добровольцах крымской вакцины от коронавируса планируется начать в течение этого года, заявил доктор биологических наук, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок.По его словам, для создания и испытания вакцины необходимо значительное финансирование."На уровне статьи можно много чего написать и сгенерировать неплохую идею, но воплотить ее в жизнь и сделать готовый препарат – это совсем другая история", - сказал Оберемок.Ученые КФУ сообщили о создании вакцины в середине октября прошлого года. Специалисты опирались на свой опыт в вирусологии и генетике. Вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела. Вакцину испытывают на кроликах и мышах.

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591319164.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, крымский федеральный университет (кфу), здоровье - общество, республика крым