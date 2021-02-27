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https://ria.ru/20210227/vaktsina-1599225878.html
Ученый рассказал о разработке вакцины от COVID-19 в Крыму
Ученый рассказал о разработке вакцины от COVID-19 в Крыму
Клинические испытания на добровольцах крымской вакцины от коронавируса планируется начать в течение этого года, заявил доктор биологических наук, доцент кафедры РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:02
2021-02-27T14:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
крымский федеральный университет (кфу)
здоровье - общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Клинические испытания на добровольцах крымской вакцины от коронавируса планируется начать в течение этого года, заявил доктор биологических наук, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок.По его словам, для создания и испытания вакцины необходимо значительное финансирование."На уровне статьи можно много чего написать и сгенерировать неплохую идею, но воплотить ее в жизнь и сделать готовый препарат – это совсем другая история", - сказал Оберемок.Ученые КФУ сообщили о создании вакцины в середине октября прошлого года. Специалисты опирались на свой опыт в вирусологии и генетике. Вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела. Вакцину испытывают на кроликах и мышах.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, крымский федеральный университет (кфу), здоровье - общество, республика крым

Ученый рассказал о разработке вакцины от COVID-19 в Крыму

14:02 27.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса
Учёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Клинические испытания на добровольцах крымской вакцины от коронавируса планируется начать в течение этого года, заявил доктор биологических наук, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок.
"Сейчас мы проходим стадию доклинического испытания вакцины на кроликах, закуплена партия мышей. Есть закон, и мы должны соответствовать инструкциям. В этом году планируем перейти к клиническим испытаниям на добровольцах. Все зависит, насколько быстро будет завершена доклиническая стадия", - сказал РИА Новости Оберемок.
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По его словам, для создания и испытания вакцины необходимо значительное финансирование.
"На уровне статьи можно много чего написать и сгенерировать неплохую идею, но воплотить ее в жизнь и сделать готовый препарат – это совсем другая история", - сказал Оберемок.
Ученые КФУ сообщили о создании вакцины в середине октября прошлого года. Специалисты опирались на свой опыт в вирусологии и генетике. Вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где "зашит" небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела. Вакцину испытывают на кроликах и мышах.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Крымский федеральный университет (КФУ)Здоровье - ОбществоРеспублика Крым
 
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