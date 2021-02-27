https://ria.ru/20210227/vaktsina-1599212519.html

В Москве начали вакцинировать участников исследования "Спутника Лайт"

В Москве начали вакцинировать участников исследования "Спутника Лайт"

В Москве сделали прививки первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T11:26

2021-02-27T11:26

2021-02-27T12:19

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Москве сделали прививки первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Вице-мэр напомнила, что стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет, если он не болел и не болеет COVID-19 (и в последние две недели не болел ОРВИ), в течение месяца не делал никаких прививок (в том числе и против коронавируса), у него нет антител к SARS-CoV-2 и тяжелых аллергических реакций или обострения аллергии. Людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, участвовать в исследовании не рекомендуется, не могут быть добровольцами и беременные или кормящие женщины."Предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. "Спутник Лайт" в сочетании со "Спутником V" даст больше возможностей для вакцинации", — отметила Ракова.Она добавила, что в исследовании используют все цифровые наработки, уже зарекомендовавшие себя во время испытаний "Спутника V", — электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.Кроме того, в Москве планируют провести исследование назальной формы вакцины от коронавируса, рассказала Ракова. Центр имени Гамалеи готовит пакет документов, чтобы получить разрешение Минздрава. Предполагается, что назальная форма вакцины подойдет тем, кому противопоказаны инъекции.Еще одно исследование, которое планируется в столице, — это испытание "Спутника V" для подростков, продолжила вице-мэр."Испытания вакцины "Спутник V" для подростков могут начаться только после получения постоянного регистрационного удостоверения "Спутника V" для взрослых, когда окончательно будут подведены итоги клинических пострегистрационных испытаний. Мы очень надеемся, что в течение нескольких месяцев этот вопрос будет решен", — сказала Ракова, отметив, что разработчики готовят документы, отрабатывают технологию и особенности выборки. В качестве одной из клинических баз для этого исследования Москва предложила городскую детскую больницу имени З. А. Башляевой.В столице также продолжается исследование устойчивости иммунитета после вакцинации, которое позволит определить, когда снова нужно будет делать прививку. Вакцину "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека и предполагает введение двух доз с промежутком в три недели. По итогам третьей фазы клинических испытаний "Спутник V" показал эффективность на уровне 91,6 процента, он обеспечивает стопроцентную защиту от тяжелых случаев."Спутник Лайт" представляет собой первый компонент "Спутника V". По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, такая прививка даст защиту на четыре-пять месяцев и позволит понизить вероятность тяжелого течения COVID-19.В Москве вакцинация от коронавируса для групп риска началась в декабре, а массовая вакцинация по всей России стартовала в середине января. Сообщалось, что прививки уже сделали около четырех миллионов россиян.Помимо "Спутника V", в России зарегистрированы еще две вакцины — "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак", созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

https://ria.ru/20210226/revaktsinatsiya-1599071848.html

москва

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"Практика показывает – она самая лучшая в мире" – Путин о российской вакцине от коронавируса Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. "Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине. 2021-02-27T11:26 true PT0M28S

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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, москва