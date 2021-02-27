Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210227/vaktsina-1599212116.html
В Москве началась вакцинация добровольцев "Спутником Лайт"
В Москве началась вакцинация добровольцев "Спутником Лайт"
В Москве сделали прививки первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T11:22
2021-02-27T12:49
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670182_183:0:3071:1625_1920x0_80_0_0_31c183620e98c054ca9df9b2ce45222d.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Москве сделали прививки первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Вице-мэр напомнила, что стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет, если он не болел и не болеет COVID-19 (и в последние две недели не болел ОРВИ), в течение месяца не делал никаких прививок (в том числе и против коронавируса), у него нет антител к SARS-CoV-2 и тяжелых аллергических реакций или обострения аллергии. Людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, участвовать в исследовании не рекомендуется, не могут быть добровольцами и беременные или кормящие женщины."Предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. "Спутник Лайт" в сочетании со "Спутником V" даст больше возможностей для вакцинации", — отметила Ракова.Она добавила, что в исследовании используют все цифровые наработки, уже зарекомендовавшие себя во время испытаний "Спутника V", — электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.Кроме того, в Москве планируют провести исследование назальной формы вакцины от коронавируса, рассказала Ракова. Центр имени Гамалеи готовит пакет документов, чтобы получить разрешение Минздрава. Предполагается, что назальная форма вакцины подойдет тем, кому противопоказаны инъекции.Еще одно исследование, которое планируется в столице, — это испытание "Спутника V" для подростков, продолжила вице-мэр."Испытания вакцины "Спутник V" для подростков могут начаться только после получения постоянного регистрационного удостоверения "Спутника V" для взрослых, когда окончательно будут подведены итоги клинических пострегистрационных испытаний. Мы очень надеемся, что в течение нескольких месяцев этот вопрос будет решен", — сказала Ракова, отметив, что разработчики готовят документы, отрабатывают технологию и особенности выборки. В качестве одной из клинических баз для этого исследования Москва предложила городскую детскую больницу имени З. А. Башляевой.В столице также продолжается исследование устойчивости иммунитета после вакцинации, которое позволит определить, когда снова нужно будет делать прививку. Вакцину "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека и предполагает введение двух доз с промежутком в три недели. По итогам третьей фазы клинических испытаний "Спутник V" показал эффективность на уровне 91,6 процента, он обеспечивает стопроцентную защиту от тяжелых случаев."Спутник Лайт" представляет собой первый компонент "Спутника V". По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, такая прививка даст защиту на четыре-пять месяцев и позволит понизить вероятность тяжелого течения COVID-19.В Москве вакцинация от коронавируса для групп риска началась в декабре, а массовая вакцинация по всей России стартовала в середине января. Сообщалось, что прививки уже сделали около четырех миллионов россиян.Помимо "Спутника V", в России зарегистрированы еще две вакцины — "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак", созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598069896.html
https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596670182_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6036b7cde0279e71e41d5404e05cdc8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", здоровье - общество, москва, общество

В Москве началась вакцинация добровольцев "Спутником Лайт"

11:22 27.02.2021 (обновлено: 12:49 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Москве сделали прививки первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек", — рассказала она.

Вице-мэр напомнила, что стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет, если он не болел и не болеет COVID-19 (и в последние две недели не болел ОРВИ), в течение месяца не делал никаких прививок (в том числе и против коронавируса), у него нет антител к SARS-CoV-2 и тяжелых аллергических реакций или обострения аллергии. Людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, участвовать в исследовании не рекомендуется, не могут быть добровольцами и беременные или кормящие женщины.
"Предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. "Спутник Лайт" в сочетании со "Спутником V" даст больше возможностей для вакцинации", — отметила Ракова.
Вакцинация от COVID-19 в торговых центрах Москвы - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 18:19Распространение коронавируса
Врач рассказал, как вернуть обоняние после COVID-19
Она добавила, что в исследовании используют все цифровые наработки, уже зарекомендовавшие себя во время испытаний "Спутника V", — электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.
Кроме того, в Москве планируют провести исследование назальной формы вакцины от коронавируса, рассказала Ракова. Центр имени Гамалеи готовит пакет документов, чтобы получить разрешение Минздрава. Предполагается, что назальная форма вакцины подойдет тем, кому противопоказаны инъекции.
Еще одно исследование, которое планируется в столице, — это испытание "Спутника V" для подростков, продолжила вице-мэр.
"Испытания вакцины "Спутник V" для подростков могут начаться только после получения постоянного регистрационного удостоверения "Спутника V" для взрослых, когда окончательно будут подведены итоги клинических пострегистрационных испытаний. Мы очень надеемся, что в течение нескольких месяцев этот вопрос будет решен", — сказала Ракова, отметив, что разработчики готовят документы, отрабатывают технологию и особенности выборки. В качестве одной из клинических баз для этого исследования Москва предложила городскую детскую больницу имени З. А. Башляевой.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 06:28Распространение коронавируса
Швейцарские СМИ назвали вакцину "Спутник V" хитом
В столице также продолжается исследование устойчивости иммунитета после вакцинации, которое позволит определить, когда снова нужно будет делать прививку.
"Мы выбираем две тысячи добровольцев и в течение полугода ежемесячно будем брать у них кровь на антитела. Я очень надеюсь, что к концу лета — началу осени у нас уже сформируется необходимый пакет данных, который позволит делать нам более обоснованные выводы о сроке иммунитета", — заключила вице-мэр.
Вакцину "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека и предполагает введение двух доз с промежутком в три недели. По итогам третьей фазы клинических испытаний "Спутник V" показал эффективность на уровне 91,6 процента, он обеспечивает стопроцентную защиту от тяжелых случаев.
"Спутник Лайт" представляет собой первый компонент "Спутника V". По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, такая прививка даст защиту на четыре-пять месяцев и позволит понизить вероятность тяжелого течения COVID-19.
В Москве вакцинация от коронавируса для групп риска началась в декабре, а массовая вакцинация по всей России стартовала в середине января. Сообщалось, что прививки уже сделали около четырех миллионов россиян.
Помимо "Спутника V", в России зарегистрированы еще две вакцины — "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак", созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:07Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
04:45Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 марта
04:30NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева
04:20Названы три типа клубники, которые нельзя есть
03:24При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
03:11При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
02:45"Нужно душить ее". Японцы призвали к войне с Россией
02:28В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
02:14У дома на востоке Москвы зарезали мужчину
02:12Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона
02:11Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители
02:00В "Векторе" опровергли миф об антителах от коронавируса
01:59Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
01:34Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
01:12Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19
01:02Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
01:01В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
00:45Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек
00:40СК сообщил об уголовном деле из-за изнасилования девочки тремя мужчинами
Лента новостейМолния