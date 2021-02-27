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https://ria.ru/20210227/vaktsina-1599192868.html
В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
Консультативный совет экспертов при медицинском регуляторе FDA рекомендовал к применению в США вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson,... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T01:14
2021-02-27T03:27
вакцина "спутник v"
astrazeneca
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вашингтон
johnson & johnson
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Консультативный совет экспертов при медицинском регуляторе FDA рекомендовал к применению в США вакцину от COVID-19 производства Johnson &amp; Johnson, свидетельствуют результаты голосования совета.Как ожидается, FDA может разрешить вакцину к применению на "экстренных" основаниях уже в субботу. В этом случае в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие - производства Pfizer и Moderna.Эксперты консультативного совета единогласно постановили, что потенциальная польза от вакцины превышает возможные риски.Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson &amp; Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина - векторная, подобная российской "Спутник V" и англо-шведской AstraZeneca. Вакцина использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.Johnson &amp; Johnson собирается поставить до 20 миллионов доз вакцины до конца марта и до 100 миллионов доз до конца июня.
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вакцина "спутник v", astrazeneca , коронавирус covid-19, вашингтон, johnson & johnson, сша, в мире

В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19

01:14 27.02.2021 (обновлено: 03:27 27.02.2021)
 
© AP Photo / Mel EvansЛоготип компании Johnson & Johnson
Логотип компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© AP Photo / Mel Evans
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Консультативный совет экспертов при медицинском регуляторе FDA рекомендовал к применению в США вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson, свидетельствуют результаты голосования совета.
Как ожидается, FDA может разрешить вакцину к применению на "экстренных" основаниях уже в субботу. В этом случае в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие - производства Pfizer и Moderna.
Эксперты консультативного совета единогласно постановили, что потенциальная польза от вакцины превышает возможные риски.
Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson & Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина - векторная, подобная российской "Спутник V" и англо-шведской AstraZeneca. Вакцина использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.
Johnson & Johnson собирается поставить до 20 миллионов доз вакцины до конца марта и до 100 миллионов доз до конца июня.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"AstraZenecaКоронавирус COVID-19ВашингтонJohnson & JohnsonСШАВ мире
 
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