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В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
Консультативный совет экспертов при медицинском регуляторе FDA рекомендовал к применению в США вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson,... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T01:14
2021-02-27T01:14
2021-02-27T03:27
вакцина "спутник v"
astrazeneca
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вашингтон
johnson & johnson
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Консультативный совет экспертов при медицинском регуляторе FDA рекомендовал к применению в США вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson, свидетельствуют результаты голосования совета.Как ожидается, FDA может разрешить вакцину к применению на "экстренных" основаниях уже в субботу. В этом случае в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие - производства Pfizer и Moderna.Эксперты консультативного совета единогласно постановили, что потенциальная польза от вакцины превышает возможные риски.Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson & Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина - векторная, подобная российской "Спутник V" и англо-шведской AstraZeneca. Вакцина использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.Johnson & Johnson собирается поставить до 20 миллионов доз вакцины до конца марта и до 100 миллионов доз до конца июня.
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вакцина "спутник v", astrazeneca , коронавирус covid-19, вашингтон, johnson & johnson, сша, в мире