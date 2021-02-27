Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
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По мнению политика, это связано с закупками Украиной энергоресурсов у России.
"Есть важная составляющая гибридной войны – энергетическая. Эта власть не борется с Россией, она финансирует Российскую Федерацию, финансирует страну-агрессора. <…> Почему они разрушали украинскую энергетику? Почему они так боролись с атомной энергетикой, фундаментом энергосистемы нашей страны? И разрушив атомную энергетику, они в зимний период держат энергетический баланс за счет перетока электроэнергии из Белоруссии и России. То есть, за счет нашего, украинского финансового ресурса, в том числе наших граждан, идет системное финансирование Российской Федерации, страны-агрессора. И это – опасность", — сказал Турчинов
Экс-секретарь совбеза Украины также заявил, что официальный Киев якобы подвергает страну серьезной опасности, сотрудничая с Москвой и "возобновляя энергетическую зависимость".
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.