https://ria.ru/20210227/ukraina-1599194421.html

Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России

Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России

Бывший секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов в эфире телеканала "Еспресо" обвинил власти страны в финансировании России. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T02:21

2021-02-27T02:21

2021-02-27T02:21

россия

александр турчинов

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывший секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов в эфире телеканала "Еспресо" обвинил власти страны в финансировании России.По мнению политика, это связано с закупками Украиной энергоресурсов у России.Экс-секретарь совбеза Украины также заявил, что официальный Киев якобы подвергает страну серьезной опасности, сотрудничая с Москвой и "возобновляя энергетическую зависимость".В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210226/zelenskaya-1599186044.html

россия

киев

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россия, александр турчинов, киев, украина, в мире