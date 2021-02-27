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В Черном море начались учения НАТО
В Черном море начались учения НАТО
Международные учения НАТО Poseidon 21 начались в черноморском порту Констанца, сообщила пресс-служба Генштаба ВМС Румынии на своем сайте. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T16:43
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КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Международные учения НАТО Poseidon 21 начались в черноморском порту Констанца, сообщила пресс-служба Генштаба ВМС Румынии на своем сайте. Участники маневров отработают сценарии по борьбе с подводными угрозами, включая гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.Также проводятся учения по борьбе против авиации, кораблей и подводных лодок противника, буксировки поврежденных судов, заправки топливом на воде, оказанию первой помощи. В числе прочего Минобороны и МВД Румынии должны отработать совместные действия во время взрыва гидротехнического сооружения.В учениях участвуют минный заградитель Viceamiral Constantin Bălescu, гидрографический корабль Cpt.cdor Alexandru Cătuneanu, скоростное водолазное судно Venus, два истребителя МиГ-21, а также вертолеты IAR 330 MEDEVAC и Puma Naval — их предоставила Румыния. Союзники отправили на учения минные тральщики Tsibar, подводного робота с дистанционным управлением, боевые самолеты Rafale и Eurofighter Typhoon, а также водолазов. В учениях будут задействованы учебный корабль Sokullu Mehmet Paşa, морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu и Priboy, минные тральщики Tajo и Ayvalik.Учения завершатся 6 марта.Румыния предложила на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году усилить меры безопасности на юго-восточном фланге Европы, а также обеспечить дальнейшее присутствие в регионе Черного моря.
https://ria.ru/20210227/longshot-1598949869.html
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eurofighter typhoon, rafale, миг-21, нато, румыния, европа, варшава, в мире

В Черном море начались учения НАТО

16:43 27.02.2021 (обновлено: 19:17 27.02.2021)
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
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КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Международные учения НАТО Poseidon 21 начались в черноморском порту Констанца, сообщила пресс-служба Генштаба ВМС Румынии на своем сайте.
"Командование флота Констанцы проводит запланированные учения на море, на суше и в воздухе, в которых объединены силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, Соединенных Штатов Америки и Турции. "Посейдон-21" — это учения высокой степени сложности, целью которых является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования Североатлантического союза", — указано в заявлении.
Участники маневров отработают сценарии по борьбе с подводными угрозами, включая гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.
Также проводятся учения по борьбе против авиации, кораблей и подводных лодок противника, буксировки поврежденных судов, заправки топливом на воде, оказанию первой помощи. В числе прочего Минобороны и МВД Румынии должны отработать совместные действия во время взрыва гидротехнического сооружения.
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В учениях участвуют минный заградитель Viceamiral Constantin Bălescu, гидрографический корабль Cpt.cdor Alexandru Cătuneanu, скоростное водолазное судно Venus, два истребителя МиГ-21, а также вертолеты IAR 330 MEDEVAC и Puma Naval — их предоставила Румыния. Союзники отправили на учения минные тральщики Tsibar, подводного робота с дистанционным управлением, боевые самолеты Rafale и Eurofighter Typhoon, а также водолазов. В учениях будут задействованы учебный корабль Sokullu Mehmet Paşa, морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu и Priboy, минные тральщики Tajo и Ayvalik.
Учения завершатся 6 марта.
Румыния предложила на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году усилить меры безопасности на юго-восточном фланге Европы, а также обеспечить дальнейшее присутствие в регионе Черного моря.
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