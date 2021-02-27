В Черном море начались учения НАТО
16:43 27.02.2021 (обновлено: 19:17 27.02.2021)
"Командование флота Констанцы проводит запланированные учения на море, на суше и в воздухе, в которых объединены силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, Соединенных Штатов Америки и Турции. "Посейдон-21" — это учения высокой степени сложности, целью которых является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования Североатлантического союза", — указано в заявлении.
Участники маневров отработают сценарии по борьбе с подводными угрозами, включая гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.
Также проводятся учения по борьбе против авиации, кораблей и подводных лодок противника, буксировки поврежденных судов, заправки топливом на воде, оказанию первой помощи. В числе прочего Минобороны и МВД Румынии должны отработать совместные действия во время взрыва гидротехнического сооружения.
В учениях участвуют минный заградитель Viceamiral Constantin Bălescu, гидрографический корабль Cpt.cdor Alexandru Cătuneanu, скоростное водолазное судно Venus, два истребителя МиГ-21, а также вертолеты IAR 330 MEDEVAC и Puma Naval — их предоставила Румыния. Союзники отправили на учения минные тральщики Tsibar, подводного робота с дистанционным управлением, боевые самолеты Rafale и Eurofighter Typhoon, а также водолазов. В учениях будут задействованы учебный корабль Sokullu Mehmet Paşa, морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu и Priboy, минные тральщики Tajo и Ayvalik.
Учения завершатся 6 марта.