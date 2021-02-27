https://ria.ru/20210227/ucheniya-1599242606.html

В Черном море начались учения НАТО

В Черном море начались учения НАТО

Международные учения НАТО Poseidon 21 начались в черноморском порту Констанца, сообщила пресс-служба Генштаба ВМС Румынии на своем сайте. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T16:43

2021-02-27T16:43

2021-02-27T19:17

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КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Международные учения НАТО Poseidon 21 начались в черноморском порту Констанца, сообщила пресс-служба Генштаба ВМС Румынии на своем сайте. Участники маневров отработают сценарии по борьбе с подводными угрозами, включая гидрографическую разведку, обнаружение и обезвреживание морских мин и самодельных взрывных устройств.Также проводятся учения по борьбе против авиации, кораблей и подводных лодок противника, буксировки поврежденных судов, заправки топливом на воде, оказанию первой помощи. В числе прочего Минобороны и МВД Румынии должны отработать совместные действия во время взрыва гидротехнического сооружения.В учениях участвуют минный заградитель Viceamiral Constantin Bălescu, гидрографический корабль Cpt.cdor Alexandru Cătuneanu, скоростное водолазное судно Venus, два истребителя МиГ-21, а также вертолеты IAR 330 MEDEVAC и Puma Naval — их предоставила Румыния. Союзники отправили на учения минные тральщики Tsibar, подводного робота с дистанционным управлением, боевые самолеты Rafale и Eurofighter Typhoon, а также водолазов. В учениях будут задействованы учебный корабль Sokullu Mehmet Paşa, морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu и Priboy, минные тральщики Tajo и Ayvalik.Учения завершатся 6 марта.Румыния предложила на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году усилить меры безопасности на юго-восточном фланге Европы, а также обеспечить дальнейшее присутствие в регионе Черного моря.

https://ria.ru/20210227/longshot-1598949869.html

https://ria.ru/20210227/rakety-1599205722.html

румыния

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варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

eurofighter typhoon, rafale, миг-21, нато, румыния, европа, варшава, в мире