Во Владимирской области прошел фестиваль русской тройки "Владимирский тракт — 2021".
Во Владимирской области прошел фестиваль русской тройки "Владимирский тракт — 2021".
Он назван в честь старой грунтовой дороги главного сообщения из Москвы во Владимир.
Он назван в честь старой грунтовой дороги главного сообщения из Москвы во Владимир.
Она была частью Сибирского тракта — старинного маршрута до границы с Китаем.
Она была частью Сибирского тракта — старинного маршрута до границы с Китаем.
Очередной — пятнадцатый турнир посвящен Покровскому краю и путешествиям.
Очередной — пятнадцатый турнир посвящен Покровскому краю и путешествиям.
Турнир проводится по правилам традиционной экипажной езды, состоит из двух дисциплин: фигурной езды и преодоления препятствий.
Турнир проводится по правилам традиционной экипажной езды, состоит из двух дисциплин: фигурной езды и преодоления препятствий.
Главная задача участников — показать всю красоту и самобытность русской тройки, мастерство управления при выполнении различных упражнений.
Главная задача участников — показать всю красоту и самобытность русской тройки, мастерство управления при выполнении различных упражнений.
Тройки выполняли объезды углов и проезды через ворота, мосты, арки и верстовые столбы.
Тройки выполняли объезды углов и проезды через ворота, мосты, арки и верстовые столбы.
Правила разработаны Обществом любителей экипажной езды по международным стандартам.
Правила разработаны Обществом любителей экипажной езды по международным стандартам.
В турнире приняли участие разные тройки: спортивные, парадные, орловские, русские, вятские.
В турнире приняли участие разные тройки: спортивные, парадные, орловские, русские, вятские.
В конце турнира участники устроили показательные призовые заезды на дорожке, специально построенной в Богдарне.
В конце турнира участники устроили показательные призовые заезды на дорожке, специально построенной в Богдарне.