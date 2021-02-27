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Фестиваль русской тройки "Владимирский тракт — 2021"
Фестиваль русской тройки "Владимирский тракт — 2021"
РИА Новости, 27.02.2021
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россия
владимирская область
фото
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россия
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россия, владимирская область, фото, фото

Фестиваль русской тройки "Владимирский тракт — 2021"

18:35 27.02.2021 (обновлено: 21:37 27.02.2021)
 
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Во Владимирской области прошел фестиваль русской тройки "Владимирский тракт — 2021".

Участники фестиваля русской тройки Владимирский тракт - 2021
1 из 10

Во Владимирской области прошел фестиваль русской тройки "Владимирский тракт — 2021".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Он назван в честь старой грунтовой дороги главного сообщения из Москвы во Владимир.

Участники фестиваля русской тройки Владимирский тракт - 2021
2 из 10

Он назван в честь старой грунтовой дороги главного сообщения из Москвы во Владимир.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Она была частью Сибирского тракта — старинного маршрута до границы с Китаем.

Участники фестиваля русской тройки Владимирский тракт - 2021
3 из 10

Она была частью Сибирского тракта — старинного маршрута до границы с Китаем.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Очередной — пятнадцатый турнир посвящен Покровскому краю и путешествиям.

Участники фестиваля русской тройки Владимирский тракт - 2021 в конюшне
4 из 10

Очередной — пятнадцатый турнир посвящен Покровскому краю и путешествиям.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Турнир проводится по правилам традиционной экипажной езды, состоит из двух дисциплин: фигурной езды и преодоления препятствий.

Участники фестиваля русской тройки Владимирский тракт - 2021
5 из 10

Турнир проводится по правилам традиционной экипажной езды, состоит из двух дисциплин: фигурной езды и преодоления препятствий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Главная задача участников — показать всю красоту и самобытность русской тройки, мастерство управления при выполнении различных упражнений.

Участники фестиваля русской тройки Владимирский тракт - 2021 в конюшне
6 из 10

Главная задача участников — показать всю красоту и самобытность русской тройки, мастерство управления при выполнении различных упражнений.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Тройки выполняли объезды углов и проезды через ворота, мосты, арки и верстовые столбы.

Участники фестиваля русской тройки Владимирский тракт - 2021
7 из 10

Тройки выполняли объезды углов и проезды через ворота, мосты, арки и верстовые столбы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Правила разработаны Обществом любителей экипажной езды по международным стандартам.

Участники фестиваля русской тройки Владимирский тракт - 2021 в конюшне
8 из 10

Правила разработаны Обществом любителей экипажной езды по международным стандартам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В турнире приняли участие разные тройки: спортивные, парадные, орловские, русские, вятские.

Участники фестиваля русской тройки Владимирский тракт - 2021
9 из 10

В турнире приняли участие разные тройки: спортивные, парадные, орловские, русские, вятские.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В конце турнира участники устроили показательные призовые заезды на дорожке, специально построенной в Богдарне.

Участники фестиваля русской тройки Владимирский тракт - 2021
10 из 10

В конце турнира участники устроили показательные призовые заезды на дорожке, специально построенной в Богдарне.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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РоссияВладимирская областьФото
 
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