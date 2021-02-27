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Армянская оппозиция устроила шествие по центру Еревана
Армянская оппозиция устроила шествие по центру Еревана
Оппозиция устроила шествие по улицам Еревана после окончания митинга у парламента, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T17:43
2021-02-27T18:17
никол пашинян
армения
ситуация в армении
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Оппозиция устроила шествие по улицам Еревана после окончания митинга у парламента, передаёт корреспондент РИА Новости.В шествии участвует несколько тысяч человек, их охраняет большое количество полицейских. Растянувшись на пару километров, колонна дошла сначала до площади Республики, где находится несколько министерств, а затем свернула к зданию генеральной прокуратуры.В последнее время оппозиция ходит по центру Еревана по одному маршруту, включающему в себя также МИД, от которого оппозиция требует усилить работу по представлению интересов армян и Карабаха на международной арене, резиденцию премьера и администрацию президента. Сделав круг по Еревану, самые стойкие оппозиционеры возвращаются на проспект Баграмяна к парламенту, где остаются ночевать в палаточном лагере.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Президент Армении, который должен утвердить отставку главы генштаба или внести возражение, в субботу отказался подписать отставку командующего. Если глава правительства возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шествие оппозиции по улицам Еревана
Оппозиция двинулась шествием.
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Оппозиция овациями встречает новость от отказе президента увольнять главу Генштаба
Оппозиция в Ереване встретила овациями новость об отказе президента увольнять по требованию Пашиняна главу генштаба
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никол пашинян, армения, ситуация в армении, ереван, в мире

Армянская оппозиция устроила шествие по центру Еревана

17:43 27.02.2021 (обновлено: 18:17 27.02.2021)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Оппозиция устроила шествие по улицам Еревана после окончания митинга у парламента, передаёт корреспондент РИА Новости.
В шествии участвует несколько тысяч человек, их охраняет большое количество полицейских. Растянувшись на пару километров, колонна дошла сначала до площади Республики, где находится несколько министерств, а затем свернула к зданию генеральной прокуратуры.
В последнее время оппозиция ходит по центру Еревана по одному маршруту, включающему в себя также МИД, от которого оппозиция требует усилить работу по представлению интересов армян и Карабаха на международной арене, резиденцию премьера и администрацию президента. Сделав круг по Еревану, самые стойкие оппозиционеры возвращаются на проспект Баграмяна к парламенту, где остаются ночевать в палаточном лагере.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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Президент Армении, который должен утвердить отставку главы генштаба или внести возражение, в субботу отказался подписать отставку командующего. Если глава правительства возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд.
 
Никол ПашинянАрменияСитуация в АрменииЕреванВ мире
 
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