https://ria.ru/20210227/shestvie-1599249723.html

Армянская оппозиция устроила шествие по центру Еревана

Армянская оппозиция устроила шествие по центру Еревана

Оппозиция устроила шествие по улицам Еревана после окончания митинга у парламента, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T17:43

2021-02-27T17:43

2021-02-27T18:17

никол пашинян

армения

ситуация в армении

ереван

в мире

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ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Оппозиция устроила шествие по улицам Еревана после окончания митинга у парламента, передаёт корреспондент РИА Новости.В шествии участвует несколько тысяч человек, их охраняет большое количество полицейских. Растянувшись на пару километров, колонна дошла сначала до площади Республики, где находится несколько министерств, а затем свернула к зданию генеральной прокуратуры.В последнее время оппозиция ходит по центру Еревана по одному маршруту, включающему в себя также МИД, от которого оппозиция требует усилить работу по представлению интересов армян и Карабаха на международной арене, резиденцию премьера и администрацию президента. Сделав круг по Еревану, самые стойкие оппозиционеры возвращаются на проспект Баграмяна к парламенту, где остаются ночевать в палаточном лагере.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Президент Армении, который должен утвердить отставку главы генштаба или внести возражение, в субботу отказался подписать отставку командующего. Если глава правительства возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

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Шествие оппозиции по улицам Еревана Оппозиция двинулась шествием. 2021-02-27T17:43 true PT0M26S

Оппозиция овациями встречает новость от отказе президента увольнять главу Генштаба Оппозиция в Ереване встретила овациями новость об отказе президента увольнять по требованию Пашиняна главу генштаба 2021-02-27T17:43 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армения, ситуация в армении, ереван, в мире