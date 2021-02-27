Саркисян пока не принял решение по отставке начальника Генштаба
12:06 27.02.2021 (обновлено: 15:01 27.02.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян пока не принял решение по ходатайству об увольнении начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщила в субботу РИА Новости помощник армянского лидера Асмик Петросян.
"Пока нет", - сказала Петросян, отвечая на вопрос, принял ли президент решение, касающееся начальника генерального штаба.
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Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.
Срок принятие президентом решения истекает в субботу.