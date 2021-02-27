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Саркисян пока не принял решение по отставке начальника Генштаба
Саркисян пока не принял решение по отставке начальника Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян пока не принял решение по ходатайству об увольнении начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщила в субботу РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T12:06
2021-02-27T15:01
оник гаспарян
армен саркисян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян пока не принял решение по ходатайству об увольнении начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщила в субботу РИА Новости помощник армянского лидера Асмик Петросян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.Срок принятие президентом решения истекает в субботу.
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оник гаспарян, армен саркисян, ереван, армения, в мире

Саркисян пока не принял решение по отставке начальника Генштаба

12:06 27.02.2021 (обновлено: 15:01 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян пока не принял решение по ходатайству об увольнении начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщила в субботу РИА Новости помощник армянского лидера Асмик Петросян.
"Пока нет", - сказала Петросян, отвечая на вопрос, принял ли президент решение, касающееся начальника генерального штаба.
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.
Срок принятие президентом решения истекает в субботу.
 
Оник ГаспарянАрмен СаркисянЕреванАрменияВ мире
 
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