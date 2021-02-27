https://ria.ru/20210227/sarkisyan-1599216215.html

Саркисян пока не принял решение по отставке начальника Генштаба

Саркисян пока не принял решение по отставке начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян пока не принял решение по ходатайству об увольнении начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщила в субботу РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T12:06

2021-02-27T12:06

2021-02-27T15:01

оник гаспарян

армен саркисян

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян пока не принял решение по ходатайству об увольнении начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщила в субботу РИА Новости помощник армянского лидера Асмик Петросян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.Срок принятие президентом решения истекает в субботу.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/sarkisyan-1588275630.html

ереван

армения

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оник гаспарян, армен саркисян, ереван, армения, в мире