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https://ria.ru/20210227/rogozin-1599229077.html
Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году
Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году
Три пуска по федеральной космической программе планируется выполнить с космодрома Восточный в 2021 году, также намечается много коммерческих запусков, заявил... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:38
2021-02-27T14:38
восточный
oneweb
земля
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Три пуска по федеральной космической программе планируется выполнить с космодрома Восточный в 2021 году, также намечается много коммерческих запусков, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В декабре 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в этом году с Восточного по федеральной космической программе планируется осуществить три-четыре старта: с метеорологическим спутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера-М", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником наблюдения Земли "Кондор-ФКА". В феврале 2021 года другой источник рассказал, что запуск "Кондора" может быть отложен на 2022 год.Ранее источники РИА Новости в отрасли сообщили, что в 2021 году с Восточного намечается три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом, а также возможны еще два запуска.Всего с Восточного с 2016 года проведено шесть пусков ракет "Союз-2", один из которых был аварийным.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/peskov-1598360190.html
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восточный, oneweb, земля, союз, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году

14:38 27.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Три пуска по федеральной космической программе планируется выполнить с космодрома Восточный в 2021 году, также намечается много коммерческих запусков, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"У нас будет три пуска по федеральной космической программе, в том числе мы к концу года готовим пуск "Луны-25", - сказал он в видео, размещённом на YouTube-канале "Роскосмоса".

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В декабре 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в этом году с Восточного по федеральной космической программе планируется осуществить три-четыре старта: с метеорологическим спутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера-М", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником наблюдения Земли "Кондор-ФКА". В феврале 2021 года другой источник рассказал, что запуск "Кондора" может быть отложен на 2022 год.
"Это и пуски коммерческих аппаратов, их будет здесь достаточно много", - добавил Рогозин.
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Ранее источники РИА Новости в отрасли сообщили, что в 2021 году с Восточного намечается три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом, а также возможны еще два запуска.
Всего с Восточного с 2016 года проведено шесть пусков ракет "Союз-2", один из которых был аварийным.
 
восточныйOneWebЗемляСоюзРоскосмосДмитрий Рогозин
 
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