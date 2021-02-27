https://ria.ru/20210227/rogozin-1599229077.html

Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году

Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году

Три пуска по федеральной космической программе планируется выполнить с космодрома Восточный в 2021 году, также намечается много коммерческих запусков, заявил... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:38

2021-02-27T14:38

2021-02-27T14:38

восточный

oneweb

земля

союз

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Три пуска по федеральной космической программе планируется выполнить с космодрома Восточный в 2021 году, также намечается много коммерческих запусков, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В декабре 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в этом году с Восточного по федеральной космической программе планируется осуществить три-четыре старта: с метеорологическим спутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера-М", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником наблюдения Земли "Кондор-ФКА". В феврале 2021 года другой источник рассказал, что запуск "Кондора" может быть отложен на 2022 год.Ранее источники РИА Новости в отрасли сообщили, что в 2021 году с Восточного намечается три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом, а также возможны еще два запуска.Всего с Восточного с 2016 года проведено шесть пусков ракет "Союз-2", один из которых был аварийным.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/peskov-1598360190.html

https://ria.ru/20210226/roskosmos-1599024481.html

восточный

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восточный, oneweb, земля, союз, роскосмос, дмитрий рогозин