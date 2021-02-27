Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Три пуска по федеральной космической программе планируется выполнить с космодрома Восточный в 2021 году, также намечается много коммерческих запусков, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"У нас будет три пуска по федеральной космической программе, в том числе мы к концу года готовим пуск "Луны-25", - сказал он в видео, размещённом на YouTube-канале "Роскосмоса".
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В декабре 2020 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в этом году с Восточного по федеральной космической программе планируется осуществить три-четыре старта: с метеорологическим спутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера-М", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником наблюдения Земли "Кондор-ФКА". В феврале 2021 года другой источник рассказал, что запуск "Кондора" может быть отложен на 2022 год.
"Это и пуски коммерческих аппаратов, их будет здесь достаточно много", - добавил Рогозин.
Ранее источники РИА Новости в отрасли сообщили, что в 2021 году с Восточного намечается три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом, а также возможны еще два запуска.
Всего с Восточного с 2016 года проведено шесть пусков ракет "Союз-2", один из которых был аварийным.