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В США проверят деятельность вышедшей из "Северного потока — 2" компании
В США проверят деятельность вышедшей из "Северного потока — 2" компании
Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении техасской нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщило издание Wall Street Journal. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T15:35
2021-02-27T20:51
россия
реакция на санкции
санкции
nord stream 2 ag
северный поток — 2
baker hughes
сша
в мире
экономика
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении техасской нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщило издание Wall Street Journal.Согласно ежегодной отчетности, комиссия заинтересовалась ее деятельностью еще в декабре. Расследование касается сотрудничества организации с проектами, попавшими под американские санкции.Представители компании отметили, что комиссия уже получила всю необходимую документацию. В Baker Hughes также начали внутреннюю проверку соблюдения санкционного законодательства.В конце февраля Baker Hughes и еще ряд немецких и американских предприятий отказались от сотрудничества с проектом "Северный поток — 2". В минувший понедельник представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил о намерении США продолжать наблюдение за компаниями, причастными к прокладке газопровода.Госдепартамент также представил в феврале доклад конгрессу по мерам противодействия строительству трубопровода. По результатам доклада власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA)."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ.В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В России неоднократно подчеркивали, что проект коммерческий и выгоден Европе. Германия также выступает за завершение строительства трубопровода и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210226/gazoprovod-1599074579.html
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россия, реакция на санкции, санкции, nord stream 2 ag, северный поток — 2, baker hughes, сша, в мире, экономика

В США проверят деятельность вышедшей из "Северного потока — 2" компании

15:35 27.02.2021 (обновлено: 20:51 27.02.2021)
 
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© REUTERS / Stine Jacobsen/File Photo
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении техасской нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщило издание Wall Street Journal.
Согласно ежегодной отчетности, комиссия заинтересовалась ее деятельностью еще в декабре. Расследование касается сотрудничества организации с проектами, попавшими под американские санкции.
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Представители компании отметили, что комиссия уже получила всю необходимую документацию. В Baker Hughes также начали внутреннюю проверку соблюдения санкционного законодательства.
В конце февраля Baker Hughes и еще ряд немецких и американских предприятий отказались от сотрудничества с проектом "Северный поток — 2". В минувший понедельник представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил о намерении США продолжать наблюдение за компаниями, причастными к прокладке газопровода.
Госдепартамент также представил в феврале доклад конгрессу по мерам противодействия строительству трубопровода. По результатам доклада власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ.
В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В России неоднократно подчеркивали, что проект коммерческий и выгоден Европе. Германия также выступает за завершение строительства трубопровода и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
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РоссияРеакция на санкцииСанкцииNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Baker HughesСШАВ миреЭкономика
 
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