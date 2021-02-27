В США проверят деятельность вышедшей из "Северного потока — 2" компании
15:35 27.02.2021 (обновлено: 20:51 27.02.2021)
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении техасской нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщило издание Wall Street Journal.
Согласно ежегодной отчетности, комиссия заинтересовалась ее деятельностью еще в декабре. Расследование касается сотрудничества организации с проектами, попавшими под американские санкции.
Представители компании отметили, что комиссия уже получила всю необходимую документацию. В Baker Hughes также начали внутреннюю проверку соблюдения санкционного законодательства.
В конце февраля Baker Hughes и еще ряд немецких и американских предприятий отказались от сотрудничества с проектом "Северный поток — 2". В минувший понедельник представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил о намерении США продолжать наблюдение за компаниями, причастными к прокладке газопровода.
Госдепартамент также представил в феврале доклад конгрессу по мерам противодействия строительству трубопровода. По результатам доклада власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
26 февраля, 23:45Боррель заявил о геополитической составляющей "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ.
В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В России неоднократно подчеркивали, что проект коммерческий и выгоден Европе. Германия также выступает за завершение строительства трубопровода и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"