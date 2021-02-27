https://ria.ru/20210227/rassledovanie-1599234947.html

В США проверят деятельность вышедшей из "Северного потока — 2" компании

В США проверят деятельность вышедшей из "Северного потока — 2" компании

Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении техасской нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщило издание Wall Street Journal. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T15:35

2021-02-27T15:35

2021-02-27T20:51

россия

реакция на санкции

санкции

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северный поток — 2

baker hughes

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в мире

экономика

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование в отношении техасской нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщило издание Wall Street Journal.Согласно ежегодной отчетности, комиссия заинтересовалась ее деятельностью еще в декабре. Расследование касается сотрудничества организации с проектами, попавшими под американские санкции.Представители компании отметили, что комиссия уже получила всю необходимую документацию. В Baker Hughes также начали внутреннюю проверку соблюдения санкционного законодательства.В конце февраля Baker Hughes и еще ряд немецких и американских предприятий отказались от сотрудничества с проектом "Северный поток — 2". В минувший понедельник представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил о намерении США продолжать наблюдение за компаниями, причастными к прокладке газопровода.Госдепартамент также представил в феврале доклад конгрессу по мерам противодействия строительству трубопровода. По результатам доклада власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA)."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ.В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В России неоднократно подчеркивали, что проект коммерческий и выгоден Европе. Германия также выступает за завершение строительства трубопровода и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210226/gazoprovod-1599074579.html

https://ria.ru/20210226/geopolitika-1599189486.html

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россия, реакция на санкции, санкции, nord stream 2 ag, северный поток — 2, baker hughes, сша, в мире, экономика