"РГ": в Минтруде захотели изменить трудовые книжки с 2023 года
05:58 27.02.2021 (обновлено: 09:58 27.02.2021)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНа ярмарке вакансий в Центре занятости населения в Казани
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. С 2023 года в России могут ввести трудовые книжки нового образца, пишет "Российская газета" со ссылкой на документы, подготовленные в Минтруде.
Нововведение предусматривает отмену устаревших нормативных документов, принятие обновленной формы трудовой книжки и порядка ее ведения и хранения. При этом имеющиеся у работников документы ранее установленного образца менять не потребуется, поскольку они по-прежнему будут действительны.
При оформлении трудовой книжки нового образца внесут следующие сведения о работнике: ФИО, дату рождения; образование, профессию, специальность.
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Как уточняет газета, работодатель будет обязан вести трудовую книжку на каждого работника, если это его основная занятость. По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся в трудовую книжку при условии ее предоставления работодателю.
В документ нового образца внесут сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении. Как отмечается, также в документе укажут основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе.
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