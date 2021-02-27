https://ria.ru/20210227/rabota-1599196766.html

"РГ": в Минтруде захотели изменить трудовые книжки с 2023 года

"РГ": в Минтруде захотели изменить трудовые книжки с 2023 года

С 2023 года в России могут ввести трудовые книжки нового образца, пишет "Российская газета" со ссылкой на документы, подготовленные в Минтруде. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T05:58

2021-02-27T05:58

2021-02-27T09:58

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

работа

общество

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. С 2023 года в России могут ввести трудовые книжки нового образца, пишет "Российская газета" со ссылкой на документы, подготовленные в Минтруде.Нововведение предусматривает отмену устаревших нормативных документов, принятие обновленной формы трудовой книжки и порядка ее ведения и хранения. При этом имеющиеся у работников документы ранее установленного образца менять не потребуется, поскольку они по-прежнему будут действительны.При оформлении трудовой книжки нового образца внесут следующие сведения о работнике: ФИО, дату рождения; образование, профессию, специальность.Как уточняет газета, работодатель будет обязан вести трудовую книжку на каждого работника, если это его основная занятость. По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся в трудовую книжку при условии ее предоставления работодателю.В документ нового образца внесут сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении. Как отмечается, также в документе укажут основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе.

https://ria.ru/20210215/rabota-1597588500.html

https://ria.ru/20200722/1574684729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), работа, общество