https://ria.ru/20210227/provokatsiya-1599226913.html
Армянская оппозиция обвинила власти в попытке устроить провокации
Армянская оппозиция обвинила власти в попытке устроить провокации
Объединенная оппозиция Армении заявила о попытке властей организовать провокации во время бессрочной акции протеста на проспекте Баграмяна перед зданием... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:22
2021-02-27T14:22
2021-02-27T23:07
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ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Объединенная оппозиция Армении заявила о попытке властей организовать провокации во время бессрочной акции протеста на проспекте Баграмяна перед зданием парламента в Ереване.В заявлении, размещенном на странице движения в Facebook, содержится призыв к гражданам не поддаваться на провокации, а к полиции - не позволить нежелательных инцидентов и их последствий. "В противном случае ответственность за эти последствия будут нести власти", - говорится в сообщении.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.
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Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении
В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
2021-02-27T14:22
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ситуация в армении, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости.
Объединенная оппозиция Армении
заявила о попытке властей организовать провокации во время бессрочной акции протеста на проспекте Баграмяна перед зданием парламента в Ереване
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"Власти пытаются организовать провокации на проспекте Баграмяна и, спекулируя проблемой пленных и без вести пропавших, чувствами их родителей, направить некоторые группы против граждан, собравшихся у здания Национального собрания (парламента - ред)", - говорится в заявлении оппозиционного "Движения спасения родины", объединяющего около 20 политсил, требующих отставки премьера Никола Пашиняна.
В заявлении, размещенном на странице
движения в Facebook, содержится призыв к гражданам не поддаваться на провокации, а к полиции - не позволить нежелательных инцидентов и их последствий. "В противном случае ответственность за эти последствия будут нести власти", - говорится в сообщении.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.