https://ria.ru/20210227/provokatsiya-1599226913.html

Армянская оппозиция обвинила власти в попытке устроить провокации

Армянская оппозиция обвинила власти в попытке устроить провокации

Объединенная оппозиция Армении заявила о попытке властей организовать провокации во время бессрочной акции протеста на проспекте Баграмяна перед зданием... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:22

2021-02-27T14:22

2021-02-27T23:07

ситуация в армении

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ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Объединенная оппозиция Армении заявила о попытке властей организовать провокации во время бессрочной акции протеста на проспекте Баграмяна перед зданием парламента в Ереване.В заявлении, размещенном на странице движения в Facebook, содержится призыв к гражданам не поддаваться на провокации, а к полиции - не позволить нежелательных инцидентов и их последствий. "В противном случае ответственность за эти последствия будут нести власти", - говорится в сообщении.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

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Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста. 2021-02-27T14:22 true PT2M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ситуация в армении, ереван, армения, в мире