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Правительство одобрило проект о назначении наркотических средств
Правительство одобрило проект о назначении наркотических средств
Правительство России одобрило законопроект, направленный на повышение доступности медпомощи в части назначения наркотических средств в медицинских целях,... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T12:42
2021-02-27T12:42
россия
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, направленный на повышение доступности медпомощи в части назначения наркотических средств в медицинских целях, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что законопроект предлагает дополнить статью 228 УК РФ примечанием, предусматривающим, что её положения не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, при условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД России.Добавляется, что принятие законопроекта направлено на повышение доступности медицинской помощи, в том числе паллиативной, в части назначения наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
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россия, общество

Правительство одобрило проект о назначении наркотических средств

12:42 27.02.2021
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, направленный на повышение доступности медпомощи в части назначения наркотических средств в медицинских целях, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что законопроект предлагает дополнить статью 228 УК РФ примечанием, предусматривающим, что её положения не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, при условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД России.
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Добавляется, что принятие законопроекта направлено на повышение доступности медицинской помощи, в том числе паллиативной, в части назначения наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
 
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