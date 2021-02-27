https://ria.ru/20210227/proekt-1599219805.html

Правительство одобрило проект о назначении наркотических средств

Правительство одобрило проект о назначении наркотических средств

Правительство России одобрило законопроект, направленный на повышение доступности медпомощи в части назначения наркотических средств в медицинских целях,... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T12:42

2021-02-27T12:42

2021-02-27T12:42

россия

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, направленный на повышение доступности медпомощи в части назначения наркотических средств в медицинских целях, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что законопроект предлагает дополнить статью 228 УК РФ примечанием, предусматривающим, что её положения не распространяются на случаи нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, совершенные по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, при условии комиссионной фиксации факта утраты в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД России.Добавляется, что принятие законопроекта направлено на повышение доступности медицинской помощи, в том числе паллиативной, в части назначения наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/apteka-1598724418.html

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