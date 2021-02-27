https://ria.ru/20210227/pozhar-1599233697.html
В центре Москвы загорелось двухэтажное здание
В центре Москвы загорелось двухэтажное здание
Двухэтажное здание старой постройки загорелось в центре Москвы на Пятницкой улице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T15:22
2021-02-27T15:22
2021-02-27T15:50
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Двухэтажное здание старой постройки загорелось в центре Москвы на Пятницкой улице, передает корреспондент РИА Новости.В здании по адресу Пятницкая, 6/1 находятся бары и магазины, на месте работают спасатели, пахнет гарью, в окнах здания виден дым.Движение перекрыли в районе пожара в центре Москвы на Пятницкой улице, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В связи с возгоранием квартиры по адресу Пятницкая улица, дом 6/1 сотрудниками ГИБДД перекрыто движение в районе происшествия. Движение перенаправлено на Большой Овчинниковский переулок", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210218/pozhar-1597984241.html
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РИА Новости
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Спасатели работают на месте пожара в центре Москвы
Двухэтажное здание старой постройки с барами и магазинами загорелось в центре Москвы, посетителей эвакуировали, работают спасатели.
2021-02-27T15:22
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, происшествия