https://ria.ru/20210227/pozhar-1599233697.html

В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

Двухэтажное здание старой постройки загорелось в центре Москвы на Пятницкой улице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T15:22

2021-02-27T15:22

2021-02-27T15:50

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Двухэтажное здание старой постройки загорелось в центре Москвы на Пятницкой улице, передает корреспондент РИА Новости.В здании по адресу Пятницкая, 6/1 находятся бары и магазины, на месте работают спасатели, пахнет гарью, в окнах здания виден дым.Движение перекрыли в районе пожара в центре Москвы на Пятницкой улице, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В связи с возгоранием квартиры по адресу Пятницкая улица, дом 6/1 сотрудниками ГИБДД перекрыто движение в районе происшествия. Движение перенаправлено на Большой Овчинниковский переулок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210218/pozhar-1597984241.html

москва

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2021

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Спасатели работают на месте пожара в центре Москвы Двухэтажное здание старой постройки с барами и магазинами загорелось в центре Москвы, посетителей эвакуировали, работают спасатели. 2021-02-27T15:22 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия