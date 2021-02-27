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В Москве водитель такси сбил пешехода с коляской
В Москве водитель такси сбил пешехода с коляской
Водитель такси в Москве наехал на пешехода с коляской, в которой находился младенец, на месте работает "скорая", сообщает дептранс в Telegram. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T13:50
2021-02-27T13:50
2021-02-27T13:56
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Водитель такси в Москве наехал на пешехода с коляской, в которой находился младенец, на месте работает "скорая", сообщает дептранс в Telegram."На Саянской улице в районе дома 2А водитель такси совершил наезд на пешехода с коляской, в которой находился ребенок возрастом 6 месяцев. Перекрыта правая полоса. Затруднений движения нет. На месте работает экипаж скорой помощи", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, москва, происшествия