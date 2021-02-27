https://ria.ru/20210227/peshekhod-1599224913.html

В Москве водитель такси сбил пешехода с коляской

В Москве водитель такси сбил пешехода с коляской

Водитель такси в Москве наехал на пешехода с коляской, в которой находился младенец, на месте работает "скорая", сообщает дептранс в Telegram. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T13:50

2021-02-27T13:50

2021-02-27T13:56

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Водитель такси в Москве наехал на пешехода с коляской, в которой находился младенец, на месте работает "скорая", сообщает дептранс в Telegram."На Саянской улице в районе дома 2А водитель такси совершил наезд на пешехода с коляской, в которой находился ребенок возрастом 6 месяцев. Перекрыта правая полоса. Затруднений движения нет. На месте работает экипаж скорой помощи", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, происшествия