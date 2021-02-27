https://ria.ru/20210227/otnosheniya-1599221129.html

Политолог оценил американо-саудовские отношения после доклада о Хашукджи

Политолог оценил американо-саудовские отношения после доклада о Хашукджи

Отношения США и Саудовской Аравии на фоне доклада американской разведки о причастности руководства королевства к убийству журналиста Джамаля Хашукджи могут... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T12:58

2021-02-27T12:58

2021-02-27T12:58

джамаль хашукджи

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

саудовская аравия

турция

стамбул

сша

в мире

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Отношения США и Саудовской Аравии на фоне доклада американской разведки о причастности руководства королевства к убийству журналиста Джамаля Хашукджи могут испытать охлаждение, но распад союзнических отношений вряд ли возможен, полагает старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи. Президент США Джо Байден заявил, что пообещал королю Саудовской Аравии "новые изменения" политики США в понедельник. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США.Эксперт пояснил, что США и Саудовскую Аравию связывают множественные контакты в плане обеспечения безопасности и взаимных интересов в регионе Ближнего Востока, а также связи экономического характера: Саудовская Аравия является одним из крупнейших покупателей американской продукции ВПК и энергетическим партнером США. Кроме того, Саудовская Аравия входит в число государств, претендующих на роль лидера на Ближнем Востоке, поэтому Байден не может в полной мере разорвать отношения, добавил он.Лукьянов напомнил, что на протяжении всей предвыборной кампании, да и в предшествующий период Демократическая партия неоднократно делала акцент на то, что политика Дональда Трампа с опорой на сотрудничество с Саудовской Аравией не просто контрпродуктивна в долгосрочных интересах США, но и подрывает ключевые ценности, на которых держится американское общество. "Хотя убийство иранского генерала Сулеймани тоже свидетельствует о том, что для американцев на Ближнем Востоке запретных черт нет и устранение политических оппонентов физическим путем для США возможно, именно на деле Хашукджи Байден отчасти строил свою электоральную кампанию, выступая с желанием пересмотреть основы внешней политики после прихода к власти", - отметил он.При этом Байден не может не апеллировать к внутренней повестке, указал эксперт. "Для американской общественности и особенно для электората Байдена сотрудничество США с Саудовской Аравией не может быть активным, пока во главе страны фактически находится наследный принц Мухаммед бен Салман. Здесь важным отягчающим моментом является память об 11 сентября и ответственности, которую несут подданные Саудовской Аравии за подготовку к теракту", - сказал он.Лукьянов напомнил, что на протяжении последних лет неоднократно предпринимались попытки в американских судах привлечь к ответственности и Саудовскую Аравию как государство, и конкретных лиц, занимавших в том числе государственные должности в Саудовской Аравии. "Тем не менее, эти попытки в интересах двусторонних отношений органами исполнительной власти так или иначе нивелировались. Учитывая зависимость Байдена от различных групп электората и его предвыборные обещания, вполне возможно, что в нынешних условиях ряд дел получат ход, и это будет крайне критично воспринято в Саудовской Аравии", - полагает он."Вполне возможно, что ответными мерами Саудовской Аравии будут не столько какие-то публичные заявления с осуждением позиции США, сколько сокращение заказов для американских фирм по самым различным направлениям, касающимся как нефтедобычи, военно-промышленного комплекса, так и других сфер, включая такие области, как кибербезопаность", - отметил эксперт. По его мнению, в этих условиях Саудовская Аравия может начать закупать оружие и товары промышленного производства в других странах. "Речь может идти, в том числе, и о расширении пакета двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией и Китаем. Безусловно, это должно быть воспринято Соединенными Штатами как предупреждение, что в принципе Саудовская Аравия имеет богатый инструментарий для воздействия на американскую политику и большое пространство для самостоятельных действий", - добавил он.Кроме того, по словам эксперта, не стоит забывать, что у Саудовской Аравии есть серьезное лобби внутри самих Соединенных Штатов, которое не ограничивается лишь истеблишментом Республиканской партии в сенате и конгрессе, а включает представителей в различных секторах экономики, которые заинтересованы в саудовских заказах и инвестициях. Байден и его администрация учитывают эти аспекты, считает Лукьянов. "Уже на примере того, что США нанесли удар по Сирии, видно, что политика Байдена - это не политика "Обама 2.0", есть определенные изменения, есть готовность корректировать курс, поэтому в случае с Саудовской Аравией может проводиться достаточно гибкий курс, который может включать в себя публичную критику, но никаких реальных последствий для американо-саудовских отношений со стороны США не последует", - сказал Лукьянов. В частности, по его словам, вряд ли может идти речь о введении санкций в отношении Саудовской Аравии.Хашукджи был убит в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкая полиция так и не смогла найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

https://ria.ru/20210227/biden-1599195510.html

https://ria.ru/20210226/doklad-1599187572.html

https://ria.ru/20210227/obvineniya-1599190648.html

https://ria.ru/20210224/globalizatsiya-1598642905.html

саудовская аравия

турция

стамбул

сша

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джамаль хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), саудовская аравия, турция, стамбул, сша, в мире