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В Ереване оппозиция вернулась к зданию парламента
В Ереване оппозиция вернулась к зданию парламента
Колонна оппозиции в Ереване, требующей отставки премьера Никола Пашиняна, вернулась на проспект Баграмяна к зданию парламента, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T18:48
2021-02-27T18:48
2021-02-27T18:51
ситуация в армении
никол пашинян
армен саркисян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Колонна оппозиции в Ереване, требующей отставки премьера Никола Пашиняна, вернулась на проспект Баграмяна к зданию парламента, передаёт корреспондент РИА Новости.Перед этим они прошли несколько километров по центру Еревана, скандируя лозунги и оскорбления в адрес Пашиняна. Сейчас они вернулись на проспект Баграмяна.Здесь присутствует несколько тысяч человек, они слушают патриотические песни из динамиков. Полиция в происходящее не вмешивается.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Ранее в администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру проект указа об отставке начальника генштаба. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции".
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РИА Новости
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Шествие оппозиции после отказа президента увольнять главу Генштаба Армении
Оппозиция пошла маршем по Еревану после новостей об отказе президента уволить главу генштаба. Водители сигналят в поддержку.
2021-02-27T18:48
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Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении
В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
2021-02-27T18:48
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