https://ria.ru/20210227/oppozitsiya-1599257132.html

В Ереване оппозиция вернулась к зданию парламента

В Ереване оппозиция вернулась к зданию парламента

Колонна оппозиции в Ереване, требующей отставки премьера Никола Пашиняна, вернулась на проспект Баграмяна к зданию парламента, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T18:48

2021-02-27T18:48

2021-02-27T18:51

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599234836_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aff0351c0f1948cb3848345cf17f54f3.jpg

ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Колонна оппозиции в Ереване, требующей отставки премьера Никола Пашиняна, вернулась на проспект Баграмяна к зданию парламента, передаёт корреспондент РИА Новости.Перед этим они прошли несколько километров по центру Еревана, скандируя лозунги и оскорбления в адрес Пашиняна. Сейчас они вернулись на проспект Баграмяна.Здесь присутствует несколько тысяч человек, они слушают патриотические песни из динамиков. Полиция в происходящее не вмешивается.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Ранее в администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру проект указа об отставке начальника генштаба. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции".

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Шествие оппозиции после отказа президента увольнять главу Генштаба Армении Оппозиция пошла маршем по Еревану после новостей об отказе президента уволить главу генштаба. Водители сигналят в поддержку. 2021-02-27T18:48 true PT0M30S

Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста. 2021-02-27T18:48 true PT2M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире