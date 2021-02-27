https://ria.ru/20210227/odinochestvo-1599266397.html

Мясников признался в "неприличной" привычке

Мясников признался в "неприличной" привычке

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе социальных контактов, признавшись, что сам иногда даже "пристает" к незнакомым людям с разговорами. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T20:39

2021-02-27T20:39

2021-02-27T23:15

одиночество

александр мясников (врач)

россия

лифты

здоровье

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589496833_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_65e2cbe7e002a267e866301e1687f327.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе социальных контактов, признавшись, что сам иногда даже "пристает" к незнакомым людям с разговорами."Обязательно заговорю, обязательно пошучу. Я всегда общаюсь, иногда могу даже в разговор встрять между людьми, что крайне неприлично", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1",По словам медика, беседы с незнакомцами помогают избежать одиночества. Мясников уточнил, что считает это чувство одним из самых тяжелых, и посоветовал россиянам по возможности откладывать его появление. В частности, он призвал "забыть" про социальные сети, ходить в гости и театр, а также стараться чаще взаимодействовать с людьми.

https://ria.ru/20210227/sugrob-1599247730.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одиночество, александр мясников (врач), россия, лифты, здоровье, здоровье - общество, общество