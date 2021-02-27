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Мясников признался в "неприличной" привычке
Мясников признался в "неприличной" привычке
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе социальных контактов, признавшись, что сам иногда даже "пристает" к незнакомым людям с разговорами. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T20:39
2021-02-27T23:15
одиночество
александр мясников (врач)
россия
лифты
здоровье
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе социальных контактов, признавшись, что сам иногда даже "пристает" к незнакомым людям с разговорами."Обязательно заговорю, обязательно пошучу. Я всегда общаюсь, иногда могу даже в разговор встрять между людьми, что крайне неприлично", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1",По словам медика, беседы с незнакомцами помогают избежать одиночества. Мясников уточнил, что считает это чувство одним из самых тяжелых, и посоветовал россиянам по возможности откладывать его появление. В частности, он призвал "забыть" про социальные сети, ходить в гости и театр, а также стараться чаще взаимодействовать с людьми.
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одиночество, александр мясников (врач), россия, лифты, здоровье, здоровье - общество, общество

Мясников признался в "неприличной" привычке

20:39 27.02.2021 (обновлено: 23:15 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди на Якиманской набережной в Москве
Люди на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе социальных контактов, признавшись, что сам иногда даже "пристает" к незнакомым людям с разговорами.
"Обязательно заговорю, обязательно пошучу. Я всегда общаюсь, иногда могу даже в разговор встрять между людьми, что крайне неприлично", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1",
По словам медика, беседы с незнакомцами помогают избежать одиночества. Мясников уточнил, что считает это чувство одним из самых тяжелых, и посоветовал россиянам по возможности откладывать его появление. В частности, он призвал "забыть" про социальные сети, ходить в гости и театр, а также стараться чаще взаимодействовать с людьми.
Кадр из программы О самом главном - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
Вчера, 17:30
Мясников получил "приказ" и окунулся в сугроб во время эфира
 
одиночествоАлександр Мясников (врач)РоссияЛифтыЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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