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Мясников признался в "неприличной" привычке
Мясников признался в "неприличной" привычке
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе социальных контактов, признавшись, что сам иногда даже "пристает" к незнакомым людям с разговорами. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T20:39
2021-02-27T20:39
2021-02-27T23:15
одиночество
александр мясников (врач)
россия
лифты
здоровье
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общество
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе социальных контактов, признавшись, что сам иногда даже "пристает" к незнакомым людям с разговорами."Обязательно заговорю, обязательно пошучу. Я всегда общаюсь, иногда могу даже в разговор встрять между людьми, что крайне неприлично", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1",По словам медика, беседы с незнакомцами помогают избежать одиночества. Мясников уточнил, что считает это чувство одним из самых тяжелых, и посоветовал россиянам по возможности откладывать его появление. В частности, он призвал "забыть" про социальные сети, ходить в гости и театр, а также стараться чаще взаимодействовать с людьми.
https://ria.ru/20210227/sugrob-1599247730.html
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одиночество, александр мясников (врач), россия, лифты, здоровье, здоровье - общество, общество