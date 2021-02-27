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В Саудовской Аравии ответили на обвинения США в убийстве Хашукджи
В Саудовской Аравии ответили на обвинения США в убийстве Хашукджи
Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США о причастности руководства королевства к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, передает... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T00:15
2021-02-27T03:16
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
стамбул
гибель журналиста джамаля хашукджи
саудовская аравия
сша
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США о причастности руководства королевства к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, передает государственное агентство SPA со ссылкой на МИД страны.Сообщается, что власти страны уже приняли необходимые меры против виновных в преступлении."Королевство отвергает любые меры, посягающие на его руководство, суверенитет и независимость его судебной системы", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.Министерство также отметило, что между США и королевством существует "прочное партнерство"."Это партнерство процветало на протяжении почти восьми десятилетий на основе взаимного уважения, и учреждения в обеих странах усердно работали над углублением этих связей во всех аспектах через расширение сотрудничества и консультаций для укрепления безопасности и стабильности в регионе и во всем мире", — говорится в заявлении.Ранее офис директора национальной разведки США опубликовал доклад о смерти Хашукджи. В документе утверждалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи.Журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, лишили жизни в октябре 2018 года в консульстве королевства в Стамбуле. Вначале Эр-Рияд отрицал, что мужчина исчез в дипмиссии, но после появления видео- и аудиозаписей саудовские власти признали, что Хашукджи убили во время "ссоры с консульскими работниками".Турецкая полиция не смогла найти тело журналиста.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве мог отдать наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что он не имеет к этому преступлению никакого отношения.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
https://ria.ru/20210226/doklad-1599187572.html
https://ria.ru/20200908/khashukdzhi-1576906309.html
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мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), стамбул, гибель журналиста джамаля хашукджи, саудовская аравия, сша, в мире

В Саудовской Аравии ответили на обвинения США в убийстве Хашукджи

00:15 27.02.2021 (обновлено: 03:16 27.02.2021)
 
© AP Photo / Hasan JamaliМужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© AP Photo / Hasan Jamali
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США о причастности руководства королевства к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, передает государственное агентство SPA со ссылкой на МИД страны.

"Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отвергает содержащуюся в отчете негативную, ложную и неприемлемую оценку руководства королевства и отмечает, что отчет содержал неточную информацию и выводы", — цитирует агентство заявление МИД.

Сообщается, что власти страны уже приняли необходимые меры против виновных в преступлении.
"Королевство отвергает любые меры, посягающие на его руководство, суверенитет и независимость его судебной системы", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Министерство также отметило, что между США и королевством существует "прочное партнерство".
"Это партнерство процветало на протяжении почти восьми десятилетий на основе взаимного уважения, и учреждения в обеих странах усердно работали над углублением этих связей во всех аспектах через расширение сотрудничества и консультаций для укрепления безопасности и стабильности в регионе и во всем мире", — говорится в заявлении.
Ранее офис директора национальной разведки США опубликовал доклад о смерти Хашукджи. В документе утверждалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи.
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Журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, лишили жизни в октябре 2018 года в консульстве королевства в Стамбуле. Вначале Эр-Рияд отрицал, что мужчина исчез в дипмиссии, но после появления видео- и аудиозаписей саудовские власти признали, что Хашукджи убили во время "ссоры с консульскими работниками".
Турецкая полиция не смогла найти тело журналиста.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве мог отдать наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что он не имеет к этому преступлению никакого отношения.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
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Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)СтамбулГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияСШАВ мире
 
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