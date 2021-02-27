https://ria.ru/20210227/obvineniya-1599190648.html

В Саудовской Аравии ответили на обвинения США в убийстве Хашукджи

В Саудовской Аравии ответили на обвинения США в убийстве Хашукджи

Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США о причастности руководства королевства к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, передает... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T00:15

2021-02-27T00:15

2021-02-27T03:16

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

стамбул

гибель журналиста джамаля хашукджи

саудовская аравия

сша

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США о причастности руководства королевства к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, передает государственное агентство SPA со ссылкой на МИД страны.Сообщается, что власти страны уже приняли необходимые меры против виновных в преступлении."Королевство отвергает любые меры, посягающие на его руководство, суверенитет и независимость его судебной системы", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.Министерство также отметило, что между США и королевством существует "прочное партнерство"."Это партнерство процветало на протяжении почти восьми десятилетий на основе взаимного уважения, и учреждения в обеих странах усердно работали над углублением этих связей во всех аспектах через расширение сотрудничества и консультаций для укрепления безопасности и стабильности в регионе и во всем мире", — говорится в заявлении.Ранее офис директора национальной разведки США опубликовал доклад о смерти Хашукджи. В документе утверждалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи.Журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, лишили жизни в октябре 2018 года в консульстве королевства в Стамбуле. Вначале Эр-Рияд отрицал, что мужчина исчез в дипмиссии, но после появления видео- и аудиозаписей саудовские власти признали, что Хашукджи убили во время "ссоры с консульскими работниками".Турецкая полиция не смогла найти тело журналиста.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве мог отдать наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что он не имеет к этому преступлению никакого отношения.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

https://ria.ru/20210226/doklad-1599187572.html

https://ria.ru/20200908/khashukdzhi-1576906309.html

стамбул

саудовская аравия

сша

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мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), стамбул, гибель журналиста джамаля хашукджи, саудовская аравия, сша, в мире