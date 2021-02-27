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В ЛНР отвергли обвинения Киева в непропуске гуманитарного груза
В ЛНР отвергли обвинения Киева в непропуске гуманитарного груза
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева опровергла заявление украинской делегации в... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T16:28
2021-02-27T16:28
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
киев
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева опровергла заявление украинской делегации в контактной группе, что республика не приняла через КПП "Луганск-Счастье" гуманитарную помощь ООН.Ранее в субботу украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что представители ЛНР не пропустили на свою территорию гуманитарную помощь ООН через пункт пропуска у населенного пункта Счастье в Донбассе."Позиция Киева в переговорном процессе начинает соответствовать тем действиям и шагам, которые украинские власти делают по отношению к населению Донбасса. Это все в очередной раз подчеркивает нежелание Киева выполнять минские соглашения, и даже в той части, где достигнуты договоренности. Исключением не стала и реализация договоренностей по открытию новых пунктов пропуска – "Луганск-Счастье" и "Первомайск- Золотое". Заявление, которое только что вышло со стороны Украины в паблик по факту непропуска гуманитарного конвоя международной миссии УВКБ ООН (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев - ред.) также направлено на срыв реализации договоренности об открытии пунктов пропуска", - заявила Кобцева на брифинге.По словам представителя ЛНР, ранее маршрут следования данного гуманитарного груза украинской стороной был согласован через территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Она пояснила, что уведомление от штаба Операции объединенных сил об изменении маршрута следования через КПП "Луганск-Счастье" УВКБ ООН получило только 24 февраля."Со стороны ЛНР были выполнены все необходимые мероприятия, и в лице представителей гуманитарной миссии УВКБ ООН была достигнута договоренность о прохождении данного гуманитарного конвоя через "Счастье-Луганск" на 1 марта. Данная договоренность до сегодняшнего дня остается в силе, но такие заявления со стороны Киева нам позволяют сделать предположение, что данный гуманитарный груз со стороны Украины может быть не пропущен в указанную дату", - заявила Кобцева.Она подчеркнула, что никакой договоренности о прохождении гуманитарного конвоя от международной миссии на 26 февраля не было.Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск – Счастье" и "Первомайск – Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически данные КПП остаются закрыты даже для проезда гуманитарных грузов международных миссий. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210223/donbass-1598693747.html
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, украина, в мире

В ЛНР отвергли обвинения Киева в непропуске гуманитарного груза

16:28 27.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева опровергла заявление украинской делегации в контактной группе, что республика не приняла через КПП "Луганск-Счастье" гуманитарную помощь ООН.
Ранее в субботу украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что представители ЛНР не пропустили на свою территорию гуманитарную помощь ООН через пункт пропуска у населенного пункта Счастье в Донбассе.
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"Позиция Киева в переговорном процессе начинает соответствовать тем действиям и шагам, которые украинские власти делают по отношению к населению Донбасса. Это все в очередной раз подчеркивает нежелание Киева выполнять минские соглашения, и даже в той части, где достигнуты договоренности. Исключением не стала и реализация договоренностей по открытию новых пунктов пропуска – "Луганск-Счастье" и "Первомайск- Золотое". Заявление, которое только что вышло со стороны Украины в паблик по факту непропуска гуманитарного конвоя международной миссии УВКБ ООН (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев - ред.) также направлено на срыв реализации договоренности об открытии пунктов пропуска", - заявила Кобцева на брифинге.
По словам представителя ЛНР, ранее маршрут следования данного гуманитарного груза украинской стороной был согласован через территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Она пояснила, что уведомление от штаба Операции объединенных сил об изменении маршрута следования через КПП "Луганск-Счастье" УВКБ ООН получило только 24 февраля.
"Со стороны ЛНР были выполнены все необходимые мероприятия, и в лице представителей гуманитарной миссии УВКБ ООН была достигнута договоренность о прохождении данного гуманитарного конвоя через "Счастье-Луганск" на 1 марта. Данная договоренность до сегодняшнего дня остается в силе, но такие заявления со стороны Киева нам позволяют сделать предположение, что данный гуманитарный груз со стороны Украины может быть не пропущен в указанную дату", - заявила Кобцева.
Она подчеркнула, что никакой договоренности о прохождении гуманитарного конвоя от международной миссии на 26 февраля не было.
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Ранее погранслужба Украины заявила, что с 10 ноября 2020 года у линии соприкосновения в Донбассе открылись два новых КПП: "Луганск – Счастье" и "Первомайск – Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией. Фактически данные КПП остаются закрыты даже для проезда гуманитарных грузов международных миссий. Данный вопрос обсуждается в ходе видеоконференций гуманитарной подгруппы и контактной группы по Донбассу.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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