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Неверов сообщил о взломе его аккаунта в Facebook
Неверов сообщил о взломе его аккаунта в Facebook
Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил о взломе его аккаунта в Facebook. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T13:06
2021-02-27T13:09
россия
facebook
госдума рф
единая россия
сергей неверов
технологии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил о взломе его аккаунта в Facebook."Наверное, сложно представить себе современный мир без соцсетей, но серьезно задумался о несколько другом формате своего присутствия", - добавил политик.Публикацию Неверов сопроводил скриншотами, из которых следует, что вход в его аккаунт был выполнен в Краснодаре с устройства Apple. Однако Facebook прислал Неверову уведомление о подозрительной активности в его аккаунте.
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россия, facebook, госдума рф, единая россия, сергей неверов, технологии

Неверов сообщил о взломе его аккаунта в Facebook

13:06 27.02.2021 (обновлено: 13:09 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе РФ Сергей Неверов
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе РФ Сергей Неверов - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе РФ Сергей Неверов
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил о взломе его аккаунта в Facebook.

"Ну что ж, вот и меня взломали. Попыток было несколько, в разных соцсетях, даже из Индии. Менял пароль. Обычно, когда взламывают, мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моем случае, решили, видимо, "повеселиться" в комментариях и личной переписке. Так что, друзья, будьте бдительны, и если есть тема для разговора и общения, лучше лично", - написал Неверов в Facebook.

"Наверное, сложно представить себе современный мир без соцсетей, но серьезно задумался о несколько другом формате своего присутствия", - добавил политик.
Публикацию Неверов сопроводил скриншотами, из которых следует, что вход в его аккаунт был выполнен в Краснодаре с устройства Apple. Однако Facebook прислал Неверову уведомление о подозрительной активности в его аккаунте.
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