https://ria.ru/20210227/neverov-1599221764.html

Неверов сообщил о взломе его аккаунта в Facebook

Неверов сообщил о взломе его аккаунта в Facebook

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил о взломе его аккаунта в Facebook. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T13:06

2021-02-27T13:06

2021-02-27T13:09

россия

facebook

госдума рф

единая россия

сергей неверов

технологии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил о взломе его аккаунта в Facebook."Наверное, сложно представить себе современный мир без соцсетей, но серьезно задумался о несколько другом формате своего присутствия", - добавил политик.Публикацию Неверов сопроводил скриншотами, из которых следует, что вход в его аккаунт был выполнен в Краснодаре с устройства Apple. Однако Facebook прислал Неверову уведомление о подозрительной активности в его аккаунте.

https://ria.ru/20210114/moshennichestvo-1592962360.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, госдума рф, единая россия, сергей неверов, технологии