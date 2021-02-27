В ОНК не подтвердили сообщения о местонахождении Навального
19:09 27.02.2021 (обновлено: 20:29 27.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Член московской ОНК Ева Меркачева не смогла подтвердить РИА Новости данные об этапировании Алексея Навального в колонию во Владимирской области и отметила, что подтверждение от ФСИН может поступить лишь после того, как сам заключенный уведомит об этом родственников.
Ранее портал "Ярновости" сообщил со ссылкой на источник в системе ФСИН, что Навального доставили в СИЗО в Кольчугино, откуда должны переправить в исправительную колонию общего режима №2 в Покрове.
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"ИК-2 действительно очень подходит для Алексея Навального, но официально я не могу подтвердить. Потому что только заключенный может сообщить родственникам о том, куда его поместили", - сказала Меркачева.
Правозащитница добавила, что для того, чтобы уведомить родных, есть несколько вариантов: заключенному могут дать позвонить из колонии, но у него должна быть сим-карта, либо он может написать письмо близким (в среднем на это уходит неделя), но бывает, что все происходит гораздо быстрее.
"То есть все зависит от инициативы Навального. Как только он решит уведомить близких, тогда ФСИН сможет прокомментировать, куда он помещен", - добавила Меркачева.
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О том, что Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина", 25 февраля сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. Куда именно отправили Навального, защитникам не сказали.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.