https://ria.ru/20210227/navalnyy-1599259421.html

В ОНК не подтвердили сообщения о местонахождении Навального

В ОНК не подтвердили сообщения о местонахождении Навального

Член московской ОНК Ева Меркачева не смогла подтвердить РИА Новости данные об этапировании Алексея Навального в колонию во Владимирской области и отметила, что... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T19:09

2021-02-27T19:09

2021-02-27T20:29

россия

ева меркачева

бруно лепру

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

покров

происшествия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Член московской ОНК Ева Меркачева не смогла подтвердить РИА Новости данные об этапировании Алексея Навального в колонию во Владимирской области и отметила, что подтверждение от ФСИН может поступить лишь после того, как сам заключенный уведомит об этом родственников.Ранее портал "Ярновости" сообщил со ссылкой на источник в системе ФСИН, что Навального доставили в СИЗО в Кольчугино, откуда должны переправить в исправительную колонию общего режима №2 в Покрове.Правозащитница добавила, что для того, чтобы уведомить родных, есть несколько вариантов: заключенному могут дать позвонить из колонии, но у него должна быть сим-карта, либо он может написать письмо близким (в среднем на это уходит неделя), но бывает, что все происходит гораздо быстрее.О том, что Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина", 25 февраля сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев. Куда именно отправили Навального, защитникам не сказали.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

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россия, ева меркачева, бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия, онк, владимирская область